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美國饒舌歌手演唱會外 辣妹路倒民眾不救還猥褻

美國饒舌歌手2hollis（Hollis Frazier Herndon）日前在中國舉辦演唱會，場外發生慘事。（翻攝自IG）美國饒舌歌手2hollis（Hollis Frazier Herndon）日前在中國舉辦演唱會，場外發生慘事。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國饒舌歌手2hollis（Hollis Frazier Herndon）日前在中國舉辦演唱會，場內氣氛超嗨，場外卻發生慘絕人寰的案件。有名辣妹疑似吸毒或服用迷幻藥過量，直接路倒在演場會場外，更讓人憤怒的是，有人看見這位倒在路上的辣妹竟然沒有伸出援手，反倒在她身邊做出各式具侮辱性的噁心行為。

一名女子不知何因路倒在演唱會外頭，路人裝作沒看見。（翻攝自抖音）一名女子不知何因路倒在演唱會外頭，路人裝作沒看見。（翻攝自抖音）

抖音有網友拍攝的影片，明顯可見一名辣妹倒在2hollis演唱會場地外，倒下的辣妹竟然雙眼圓睜，嘴巴還微微張開，對周遭發生什麼都沒有做出反應，感覺出了意外。演唱會外頭民眾來往熙嚷，卻沒有一個人上前幫忙、關心，還有惡劣的人跨到昏倒的辣妹身上，做出襲胸、性交等猥褻動作。

該女事後被送往醫院急救，雖有消息傳出已經死亡，但中國媒體皆無相關消息。

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