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娛樂 最新消息

54歲王靜瑩被曾國城虧「還在發情」 自信喊：我每個月都正常

王靜瑩（左起）、巫啟賢、小禎、曾國城、佩甄等人出席ADIZERO ZG新品發表會。（記者陳奕全攝）王靜瑩（左起）、巫啟賢、小禎、曾國城、佩甄等人出席ADIZERO ZG新品發表會。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕名模王靜瑩今與小禎、佩甄、曾國城和巫啟賢等人出席ADIZERO ZG新品發表會，54歲的她保養得宜，除了分享凍齡祕外，也被問到身邊是否有新桃花？一旁的曾國城忍不住率先吐槽：「她一直處於發情狀態。」王靜瑩則自信說：「我還年輕喔！我每個月都還正常。」曾國城又說：「還沒有更年期喔！」一搭一唱顯現2人好交情。

名模王靜瑩保養得宜。（記者陳奕全攝）名模王靜瑩保養得宜。（記者陳奕全攝）

離婚近15年的王靜瑩育有一子，鮮少傳出緋聞的她謙虛說目前還單身，但依然期待身邊能有新的桃花，「我永遠都覺得充滿希望，我還年輕。」也說近來都在忙家裡的事，梳理、調適人生的步調和節奏，「打球可以學習很多，能增進內在素質，我平時還有做瑜伽、走走路來維持身材。」也說未來若有很好的戲劇作品，非常樂意嘗試。

王靜瑩鮮少傳出緋聞。（記者陳奕全攝）王靜瑩鮮少傳出緋聞。（記者陳奕全攝）

佩甄表示，自己開始打高爾夫球是因為王靜瑩，「靜瑩姐打球真的好享受又很漂亮，整個人都很優雅，這就是一個力與美的展現。」王靜瑩則又謙虛說：「不要再誇我了！我覺得妳更美。」

小禎（右）、佩甄；佩甄表示自己開始打高爾夫球是因為王靜瑩。（記者陳奕全攝）小禎（右）、佩甄；佩甄表示自己開始打高爾夫球是因為王靜瑩。（記者陳奕全攝）

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