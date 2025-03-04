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娛樂 最新消息

劉文正瀟灑轉身34年 徒弟巫啟賢曝他近況

〔記者侯家瑜／台北報導〕巫啟賢今率領明星高爾夫球隊藝人出席ADIZERO ZG新品發表會，包括小禎、佩甄、王靜瑩和曾國城等人，談及恩師劉文正近況，他笑說：「地球人都聯絡不到他！」不清楚對方目前身在何處，但就是給予祝福。

王靜瑩、巫啟賢、小禎、曾國城、佩甄等明星隊合影。（記者陳奕全攝）王靜瑩、巫啟賢、小禎、曾國城、佩甄等明星隊合影。（記者陳奕全攝）

巫啟賢這次組明星隊的契機，是因為知道演藝圈內很多人對高爾夫球有熱忱，所以決定組隊體現明星們的影響力和價值，同時實現公益目標，「我心裡有義務，實質上不會要求隊員有義務，高爾夫球是一個非常好的平台，陽光、空氣、朋友，再加上公益的話就會是一個很好的運動，我們在一起時，自然就會呈現出價值。」

曾國城（右）、巫啟賢；巫啟賢談及恩師劉文正近況。（記者陳奕全攝）曾國城（右）、巫啟賢；巫啟賢談及恩師劉文正近況。（記者陳奕全攝）

王靜瑩（左起）、巫啟賢、小禎、曾國城、佩甄。；巫啟賢吐槽曾國城，「是我們球隊裡，球技進步空間最大的人。」（記者陳奕全攝）王靜瑩（左起）、巫啟賢、小禎、曾國城、佩甄。；巫啟賢吐槽曾國城，「是我們球隊裡，球技進步空間最大的人。」（記者陳奕全攝）

被問到誰的球技有待加強？巫啟賢不諱言地吐槽：「曾國城是我們球隊裡，球技進步空間最大的人。」曾國城坦言自己一個月才打1、2次，進步當然緩慢，很清楚如何練好，但就是要有時間好好練。」

劉文正（左）消失歌壇超過30年。（資料照，巫啟賢提供）劉文正（左）消失歌壇超過30年。（資料照，巫啟賢提供）

華語歌壇「偶像始祖」劉文正1991年就隱退歌壇，他目前的近況幾乎無人知曉，最近一次是他的烏龍死訊，他的徒弟巫啟賢也完全不知道，他笑說：「地球人應該都聯絡不到他，這30幾年，他應該跟圈內99.9％的人都沒有聯繫。」自認在對方心中可能稱不上咖，所以雙方也沒有特別聯繫，「他有他的人生選擇，對於瀟灑的轉身，我們就是完全給予祝福。」

相關新聞：（獨）劉文正愛徒隱身歌壇30載 楊大為「上海當講師」近況曝

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