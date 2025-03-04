最後一根 楊皓如為薯條母子反目

楊皓如在節目上自曝因為薯條和兒子大發脾氣。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人楊皓如原本是媒體工作者，嗆辣、直爽的個性讓她經常出現在綜藝節目。近日楊皓如在節目中自爆兒子因為「薯條」惹怒她，氣炸的她也點出自己生氣的關鍵原因。

楊皓如表示2024世界棒球12強賽比賽期間，全家人到美式餐廳一邊看球一邊吃飯，當下每個人都點了一份餐點，正當她專心看球賽的時候，餘光一瞥，竟看到兒子默默的把她餐點裡附贈的薯條吃光，當下爆氣。楊皓如解釋，雖然只是薯條，但是，讓她發怒的關鍵點是：既然是個人餐點，吃別人的東西之前，應該要先問一句。

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楊皓如帶著兒子去用餐邊看12強球賽，沒想到兒子連問都不問就把她的薯條吃光。（翻攝自YouTube）

其實如果兒子記得問她一聲，她也不會和兒子計較薯條的事情，就算是兒子沒吃飽，想要多點一份都沒問題。不過，兒子卻問都不問，逕自把別人的餐點吃了，這讓楊皓如趁機機會教育，她問兒子：「假如我要喝你的飲料，是不是也會徵求你的同意，萬一你不答應我也不會喝」。兒子聽完覺得很有道理，啞口無言。歷經此事過後，楊皓如的兒子就學會了主動開口詢問是不是還有人想吃零食，如果沒人要繼續吃，他才會把剩下的零食吃光。

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