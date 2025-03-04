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許富凱怎麼了！暴瘦到64公斤 封口近況「不必透露」

許富凱保密歌單。（何樂音樂X寬宏藝術提供）許富凱保密歌單。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王許富凱早已「鍍金」，演藝工作仍馬不停蹄，近來跨界實境節目、參與歌仔戲演出、年初推出單曲〈滿滿的〉、勤跑各地商演音樂節，雖然一直以各種形式、節目在舞台上，但面對眾人敲碗頻頻的頭號心願：個人專場演唱會，樂迷們終於盼來了喜訊。

許富凱正式宣布將於今年母親節檔期：5月10日（六）17:00、5月11日（日）17:00在台北華山Legacy舉辦許富凱【拾歌Plus】2025讚聲演唱會！有趣的是，這兩場演出「男女有別」，為此特別推出限量百組兩日套票，若搶票成功，肯定是最棒的母親節禮物。

許富凱母親節將在Legacy連唱兩場。（何樂音樂X寬宏藝術提供）許富凱母親節將在Legacy連唱兩場。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

許富凱2020年以「女歌男唱」為概念，嚴選劃時代經典女歌手的歌曲重新演繹，推出名為《拾歌》台語翻唱專輯，在市場上引發極大共鳴與迴響，更在隔年叩關金曲獎台語男歌手。

擁有龐大師奶級歌迷，能將經典台語歌，透過他的身份與聲音，讓年長的聽眾不時回味，又能讓年輕樂迷有機會重新認識，作為這樣聽覺上世代間的橋樑，許富凱決定獻出百分百誠意，將祭出兩場完全不同的演出歌單，週六場演出主題為「查某人的心」全是翻唱台語女歌手的經典歌，周日場為「男子漢的味」則是翻唱台語男歌手的經典歌。這對於富凱又是一大考驗，等於得準備2場演唱會內容。

許富凱唱過台北小巨蛋、高雄巨蛋、高雄流行音樂中心等場館，但站上台北Legacy舞台卻是處男秀，他難掩興奮：「因為這個場地，台上跟台下距離很近，相信當這些經典歌出來時，可以看到台下每個人眼神流露出屬於他們自己的人生故事。」能如此近距離看到偶像本尊，許富凱近來也積極鍛煉體態，不僅勤於健身運動、飲食上也忌口控管，據了解目前體重來到64公斤顯得更為輕盈。

許富凱拋開唱喜訊。（何樂音樂X寬宏藝術提供）許富凱拋開唱喜訊。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

構思歌單是極致燒腦，是否能先透露些許聞香，許富凱堅定地說：「不能透露也不必透露，因為幾乎所有歌，前奏一下或第一句一唱出來，無論你多久沒聽，絕對能一字不漏，倒背如流的唱完整首。」

適逢母親節檔期，台下屆時肯定有許多哥哥姊姊們、年輕朋友們一起來孝親觀賞，許富凱期待相見歡，卻對這族群發出觀賞警告，開玩笑說：「建議這次兩場拾歌Plus演出，儘量不要跟另一半來看，可以自己或跟朋友來，因為怕不小心哪一首歌突然情緒湧上來淚流滿面，被另一半發現心裡有鬼，回家被逼問深藏在心中的陳年秘密。」門票將於本周3月9日（日）中午12:00在寬宏售票系統（Kham.com.tw）、萊爾富、OK便利超商正式開賣。

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