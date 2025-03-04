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娛樂 音樂

紅孩兒第一帥露面了！53歲王海輪現在變這樣 正妹女友是她

〔記者陽昕翰／台北報導〕偶像男團「紅孩兒」的成員王海輪過去有「紅孩兒第一帥」封號，53歲的他風采依舊，近年與藝術家女友「Penny」謝孟瑾攜手推動音樂教育公益，昨合體露面，積極為偏鄉學童提供學習機會。

王海輪與藝術家女友「Penny」謝孟瑾合體放閃。（新北市采韻慈善會）王海輪與藝術家女友「Penny」謝孟瑾合體放閃。（新北市采韻慈善會）

王海輪與Penny造訪新北市五寮國小，舉辦「烏克麗麗及師資捐贈儀式」，這不僅是對孩子們的支持，更展現兩人堅持回饋社會的決心。

Penny是新北市采韻慈善會理事長，該會自成立以來便專注於音樂教育扶持計畫，不僅捐贈樂器，更努力尋找專業師資，讓孩子們得以在音樂中成長；王海輪也力挺女友，透露看到孩子們因音樂而展露笑容，是他們堅持下去的最大動力。

王海輪與女友Penny。（新北市采韻慈善會）王海輪與女友Penny。（新北市采韻慈善會）

近期男團合體的回憶殺掀熱潮，王海輪面對粉絲期待，透露2019年有舉辦30週年台北演唱會，為了復出大家辛苦的練唱、跳舞花了非常多的心力，馬國賢還因此抽筋。

很可惜紅孩兒重組活動碰到疫情而停滯，王海輪不忘喊話：「希望老闆娘苗姐、小燕姐有聽到粉絲的心聲，重組我們。」他仍與成員們保持聯繫，「未來不排除有機會重聚舞台，再次喚起一代人的青春回憶。」

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