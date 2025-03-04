「傅崐萁們」全罷 名嘴汪潔民特別點名徐巧芯

徐巧芯面臨被罷免危機。（翻攝自徐巧芯臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人、電視名嘴汪潔民3日在臉書發聲「傅崐萁們」全罷，怒斥傅崐萁和他的國民黨集體霸凌一位80歲且是一輩子奉獻花蓮的師鐸獎老師葉春蓮，「這就是地方政客，在長期壟斷資源後的驕縱行為的展現。」

汪潔民說，這把火會燒掉傅崐萁和「傅崐萁們」，至於所謂的「傅崐萁們」，他表示包括藍營立委李彥秀、萬美玲、呂玉玲、顏寬恒、張智倫、廖先翔，賴士葆、羅明才等。

80歲退休老師葉春蓮2日在活動中嗆傅崐萁「通匪」，卻遭工作人員大動作架離，由於葉春蓮曾獲得師鐸獎，擔任教職數10年，此事件也引發葉春蓮學生的怒火。（民眾提供）

其中，汪潔民更點名徐巧芯，「你們傅崐萁又幫忙你的罷免添香火了， 你不是很愛告人嗎？ 你一定會罷掉，所以將沒有人會理你，也就不會有人被告。」

汪潔民更諷刺說：「罷掉完的徐巧芯，就失去立委的保護傘，你就可以專心面對家族的詐欺案和所有的法律訴訟，同時，你也可以陪老公一直玩德州撲克！一直玩一直玩