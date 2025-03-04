館長進軍SWAG 王浩宇爆健身事業慘

館長3日宣布接棒陳沂加入成人平台SWAG直播行列。（記者王文麟攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢進軍成人直播平台SWAG，3日出席記者會，另一網紅陳沂特地站台送上「巨根」好禮，桃園市前市議員、名嘴王浩宇今（4）日凌晨卻在臉書發文大爆館長近況。

館長除了經營健身事業，去年底還推出自創立保健品牌，王浩宇在發文表示，館長台北館非常慘，是那種冷清的狀態，他說：「基本上館長現在健身事業，被萵苣、健工夾殺，賺錢很難，服飾那些也很慘，只能放棄台灣製造賣中國貨，自己打臉自己過去的堅持。」

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王浩宇說，館長唯二的命脈，一個是抖內，另一個是生技類型，「他的保養品、維他命、健康食品、乳清這些目前還很賺錢，所以好感未來2年前投入生技相關研發，目前已經陸續推出相關類型。」

最後王浩宇誇讚館長通通都比他有競爭力，卻趁機酸諷：「不會留給我活路。」強調以前被他酸過，「以牙還牙，剛好而已。」

館長昨宣布接棒陳沂加入成人平台SWAG直播行列，2人一同出席記者會，館長說自己沒有要親自下海，僅會在女優旁直播，自認比較害羞、尺度低，且擔心看到火辣的女優、18禁畫面時，身體會不小心起反應。

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