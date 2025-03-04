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娛樂 日韓

獨家》曾敬驊拍韓團MV獲認證 導演揭選角秘辛：想讓韓國人認識他

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團YOUNG POSSE最近推出新歌《COLD》，MV找來台灣團隊操刀，全程都在台灣拍攝，男主角則找上曾敬驊，導演黃婕妤接受本報專訪大讚曾敬驊表演棒、態度佳，韓方也非常喜歡他。

黃婕妤透露，曾敬驊要牽手前都會先詢問對方意願。（翻攝自YouTube）黃婕妤透露，曾敬驊要牽手前都會先詢問對方意願。（翻攝自YouTube）

《COLD》的MV導演黃婕妤曾經執導過台劇《愛愛內含光》、《此時此刻》及《愛情城事》等等，此次接下YOUNG POSSE的合作邀約，她透露與韓國BEATS娛樂的創意總監Jerry早期在美國讀書認識，此次YOUNG POSSE要推出SPEICAL ALBUM的特別計劃，韓方希望帶給粉絲完全不一樣的感受，並帶出能夠讓大家思考的議題。

曾敬驊在MV中為妹妹Yeonjung擦眼淚。（翻攝自YouTube）曾敬驊在MV中為妹妹Yeonjung擦眼淚。（翻攝自YouTube）

黃婕妤說道：「Jerry看過台灣的MV，很常在講故事，這樣的類型在K-pop相對比較少見；他認為比較多K-pop的MV，成員都是演自己，而在這次的特別專輯概念裡，希望突破以往，讓他們扮演虛構的角色。這首歌叫作《COLD》，因此想要用一個黑暗的故事去呈現這主題。」

黃婕妤稱曾敬驊的演出很棒。（翻攝自YouTube）黃婕妤稱曾敬驊的演出很棒。（翻攝自YouTube）

曾敬驊在MV中與Doeun有不少對手戲。（翻攝自YouTube）曾敬驊在MV中與Doeun有不少對手戲。（翻攝自YouTube）

《COLD》的MV導演黃婕妤（左二）曾經執導過台劇《愛愛內含光》、《此時此刻》及《愛情城事》。（華映娛樂提供）《COLD》的MV導演黃婕妤（左二）曾經執導過台劇《愛愛內含光》、《此時此刻》及《愛情城事》。（華映娛樂提供）

MV男主角則找來曾敬驊，黃婕妤透露，當初設定要找新生代的男演員，曾敬驊是由她向韓方提出的人選，「敬驊表演很棒、很多作品，大家也都認識他，希望促成機會讓韓國人認識他，（韓國）唱片公司看完他的東西後也很喜歡他。」黃婕妤形容，曾敬驊因為年紀比YOUNG POSSE都還要大，在片場可以感受到他像個前輩，「有一場要演牽手的戲，他會說那我待會可以牽妳的手嗎？韓國團隊誇他非常有禮貌，誇讚他態度好，團員們沒有演過戲，敬驊都盡量幫助他們。」

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