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娛樂 最新消息

恭喜孫協志娶某！劉品言左腳骨碎喊：我需要有人照顧喔

劉品言搭上噴氣式滑翔翼，稱這是從小到大最想要的交通工具。（記者王文麟攝）劉品言搭上噴氣式滑翔翼，稱這是從小到大最想要的交通工具。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕劉品言今天（3日）受邀為電影《風之谷》王蟲大軍來襲特映會站台，原來她是吉卜力的死忠粉絲，還特別帶來3隻「王蟲迴力車」與大家分享。最近她腳受傷不適，自嘲是全台最美的「掰咖」，「就像娜烏西卡在片中也有腳受傷，就算受傷也要勇敢面對！」

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劉品言帶來自己的「王蟲迴力車」收藏。（記者王文麟攝）劉品言帶來自己的「王蟲迴力車」收藏。（記者王文麟攝）

劉品言透露，當心情沮喪就會透過宮﨑駿的電影調整心情，自己起碼50刷《風之谷》，如同大家一樣會將自己投射在女主角娜烏西卡上，認為電影可以藉由簡易、輕鬆的方式告訴大家，女生也可以做獨立又勇敢的選擇。

她近期因左腳踝受傷骨碎，一度無法踩地板，目前還在治療中，簡單的事情都變得困難，她坦言心情很矛盾，需要身邊朋友幫忙，但又不希望是被幫助的對象。

劉品言昨化身娜烏西卡，與限量王蟲海報合影。（記者王文麟攝）劉品言昨化身娜烏西卡，與限量王蟲海報合影。（記者王文麟攝）

被問到曾多次合作偶像劇的「螢幕情侶」孫協志，宣布與夏宇童結婚一事，劉品言非常恭喜，「（他們）愛情長跑，我印象中很穩定，是好事。」講完後劉品言還自己cue，「我這個受傷時期還是需要人照顧的」，不過現在身邊沒對象，「我隨時都需要人來照顧喔」。

《風之谷》在3月6日上映。

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