僅台灣有海報！《風之谷》王蟲圖鑑掀代購潮 日本網友好羨慕

《風之谷》電影中巨神兵發射破壞光束攻擊王蟲群的場面，當初宮﨑駿交由庵野秀明繪製原畫。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動畫大師宮﨑駿的經典神作《風之谷》，將在3月6日首登全台大銀幕，這部「影史百大動畫」是「吉卜力三巨頭」宮﨑駿、高畑勳、鈴木敏夫及日本配樂大師久石讓「夢幻聯動」的合作起點，片商今天（26日）辦媒體試片全場座無虛席。

《風之谷》主角娜烏西卡為了人類與世界的存亡挺身而出。（甲上娛樂提供）

日前片商公布三金設計師方序中與插畫家董十行攜手打造全球獨家《風之谷》台灣限定海報「限量版王蟲圖鑑」，設計主題設定為古代昆蟲圖鑑的表現風格，王蟲的眼睛採用局部亮面處理，營造象徵和平的藍色玻璃質感，一旁還有帥氣的娜烏西卡帶著狐松鼠迪多翱翔在天空，完美體現《風之谷》精神，更特別以刀模設計海報的破損邊緣，細節巧思與彩蛋滿滿。

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志祺七七是《風之谷》的粉絲，還蒐集許多王蟲模型。（翻攝自IG）

身為「王蟲迷」的志祺七七不停驚嘆，「限量版王蟲圖鑑」海報超美，並仔細講解王蟲眼睛的特殊質感與海報亮點，果然真愛無誤。海報曝光後，不少日本網友立刻轉發推特淚喊好想要，紛紛表示，「台灣海報也太酷了吧」、「天啊我想要偷走」、「太好看了，很有威嚴感」。

《風之谷》台灣限定海報「限量版王蟲圖鑑」帶動電影未演先轟動，購物網站上已出現許多該款海報的代購賣場，片商呼籲，吉卜力授權的實體特典上頭皆標示「 NOT FOR SALE」（非賣品），只送不賣，提醒民眾不要任意在網路購買，慎防詐騙。

方序中再度攜手董十行打造《風之谷》台灣限定海報「限量版王蟲圖鑑」。（甲上娛樂提供）

凡於電影上映首周（3/6至3/13）至全台戲院購買兩張《風之谷》電影票，即贈「限量版王蟲圖鑑」A2海報乙張，每張海報皆印有專屬流水編號，杜絕盜版，全球僅限量6萬張，只送不賣，數量有限，敬請把握收藏機會。《風之谷》即將在3月6日首度全台盛大上映，更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

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