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娛樂 日韓

韓援河智媛人氣不輸女星 SJ金希澈也求合作

韓國職棒啦啦隊女神河智媛在韓國知名度高，不僅拍過電視廣告、電玩代言還跟SJ成員金希澈一起主持節目。（翻攝自IG）韓國職棒啦啦隊女神河智媛在韓國知名度高，不僅拍過電視廣告、電玩代言還跟SJ成員金希澈一起主持節目。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2025年來台發展的韓籍啦啦隊援越來越多，還被稱為「大韓援時代」除了富邦邀請到以｢三振舞」報紅的李珠珢之外，樂天桃猿也宣布「啦啦隊女王」廉世斌及「韓華鷹三本柱之一」的禹洙漢加入啦啦隊行列。今（3）韓國職棒啦啦隊女神河智媛也宣布要來台灣囉！她在韓國知名度高，不僅拍過電視廣告、電玩代言還跟SJ成員金希澈一起主持節目，人氣之高連李多慧、李珠珢都難以望其項背。

河智媛從高中開始就當起啦啦隊員，還得到「最強女高中生啦啦隊」美稱。（翻攝自IG）河智媛從高中開始就當起啦啦隊員，還得到「最強女高中生啦啦隊」美稱。（翻攝自IG）

河智媛去年就曾經來台灣試過水溫，當時她和禹洙漢、李珠熙、朴昭映參加《FIF打歌舞台 聖誕Shining演唱會》，在舞台上表演多首韓國夯曲。河智媛也曾登上雜誌封面，就連「國民表妹」李雅英也曾經特別到現場欣賞河智媛的應援，想要學習她受人歡迎的秘訣。

河智媛曾經擔任遊戲代言人，在韓國知名度高。（翻攝自IG）河智媛曾經擔任遊戲代言人，在韓國知名度高。（翻攝自IG）

河智媛並不是直接加入職業運動啦啦隊，早在高中的時候，河智媛就有「最強女高中生啦啦隊」稱號，2018年她加入韓職LG雙子隊展開職業運動啦啦隊員生涯，2023年河智媛轉投韓華鷹隊，最受球迷歡迎的就是她的甜美外貌與蜜大腿。

22歲的河智媛出生於韓國首爾市松坡區，她在娛樂圈也小有名氣，拍過電視廣告、遊戲代言人以及金希澈專屬節目的助理主持人。

河智媛不僅是強力韓援，在韓國娛樂圈也有知名度。（翻攝自IG）河智媛不僅是強力韓援，在韓國娛樂圈也有知名度。（翻攝自IG）

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