最美檢察官＋超辣比基尼 出國帥哥搭訕頻頻

「最美檢察官」陳漢章到峇里島放假。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「最美檢察官」陳漢章在新北地檢署任職十餘年，外界都知道他擁有美貌與氣質，不過事實上陳漢章不但是男兒身，而且也結婚有小孩了。4年前開始，陳漢章決定做自己，所以換上一身女裝，並在社群平台發布自己的穿搭，意外得到很多人支持。日前陳漢章和家人一起去峇里島度假，他也趁機換上早就想穿的超辣比基尼，沒想到很快就有帥哥前來搭訕。

穿著紫色性感比基尼的陳漢章真的碰到陌生男子搭訕。（翻攝自臉書）

陳漢章笑說，上次被帥哥搭訕已經是1年前的事了。這回他到峇里島戴了紫色兩件式比基尼，露出恰到好處的胸部和小蠻腰，看起來就是個膚白、貌美、年輕、大長腿的性感女子。陳漢章透露，有不少網友和他相認，不過有次在舞池跳舞的時候，有個帥哥跟他搭訕還表示要請他喝酒，原本陳漢章還以為自己被網友認出來了，於是大方跟著對方到吧台前，沒想到這名男子不認識陳漢章，是真心真意想要搭訕美女，陳漢章拒絕了對方，還笑說：「深怕搭訕的人知道我真實身分後會對人生產生陰影」。

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在峇里島的快樂時光陳漢章天天都穿著泳裝，三天內換了5套泳裝，感覺真的穿夠了！

陳漢章笑說自己三天換了5套泳裝。（翻攝自臉書）

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