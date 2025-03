奧斯卡》紅毯復仇記 荷莉貝瑞激吻安卓亞布洛迪是故意的

好萊塢女星荷莉貝瑞精心規劃22年之後,終於在紅毯上報了一吻之仇。(路透)

〔記者馮亦寧/綜合報導〕第97屆奧斯卡頒獎典禮在美國洛杉磯盛大舉行,今(3)星光大道上最令人「wow」的一幕絕對是女星荷莉貝瑞(Halle Berry)竟然與影帝安卓亞布洛迪(Adrien Brody)紅毯上的「世紀之吻」。不過這並不是件浪漫的事,而是荷莉貝瑞計畫已久的復仇之吻。

2003年安卓亞布洛迪(左)因奪得影帝興奮吻上頒獎人荷莉貝瑞。(法新社)

2003年安卓亞布洛迪憑電影《戰地琴人》(The Pianist)奪得奧斯卡影帝,當年29歲的他也成為了奧斯卡史上最年輕的影帝。因奪得影帝太開心讓安卓亞布洛迪忍不住緊緊擁抱當時的頒獎人荷莉貝瑞,然後就在台上瘋狂霸氣的上演激吻戲碼,全球觀眾都為之震撼,因為安卓亞布洛迪事前並沒有獲得荷莉貝瑞,就這樣深深吻上去。

請繼續往下閱讀...

荷莉貝瑞(右)在紅毯上突然衝向安卓亞布洛迪獻上一吻。(翻攝自X)

這回蓄謀已久的荷莉貝瑞規劃了22年之後,在紅毯上遇見安卓亞布洛克,立刻逕直走上前去,並緊緊擁住安卓布洛迪還他一枚「世紀之吻」一吐22年怨氣,這回換成安卓亞布洛迪在紅毯上把眼睛睜得大大的,四周也順便爆發震耳欲聾的歡呼聲。

安卓亞布洛迪今年憑藉《粗獷派建築師》奪下第二座小金人。(法新社)

復仇成功的荷莉貝瑞事後也在社群興奮發文:「Surpriseee Adrien Brody!I had to get some payback!(安卓亞布洛迪,驚喜吧!嘿嘿,我討回來了)」。這一吻彷彿是安卓亞布洛迪的幸運之吻,今年他憑著《粗獷派建築師》再度拿下影帝,將生涯第二座小金人收入囊中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法