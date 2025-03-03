晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

奧斯卡》西恩貝克刷新奧斯卡紀錄！《艾諾拉》5獎大贏家獨獲4獎

西恩貝克更刷新奧斯卡紀錄，成為史上首位憑同一部電影在同一年贏得4座奧斯卡獎的得主。（美聯社）西恩貝克更刷新奧斯卡紀錄，成為史上首位憑同一部電影在同一年贏得4座奧斯卡獎的得主。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第97屆奧斯卡於台灣時間今天（3日）揭曉，由西恩貝克執導的《艾諾拉》勇奪最佳影片、導演、女主角、原創劇本、剪輯5項大獎成為本屆大贏家，西恩貝克更刷新奧斯卡紀錄，成為史上首位憑同一部電影在同一年贏得4座奧斯卡獎的得主。

歷史上首位一人獲得4項大獎電影人只有1953年華特迪士尼，不過當時迪士尼4座獎項來自不同的電影。導演獲頒最佳剪輯雖然罕見，但並非沒有先例。例如艾方索柯朗2013年也曾憑《地心引力》獲得最佳導演，同時也和剪輯師馬克桑格一同獲得最佳剪輯，另外還有1997年詹姆斯卡麥隆也曾以《鐵達尼號》拿下最佳影片和最佳導演之外，也與另外兩位剪輯師一同獲得最佳剪輯。

西恩貝克獲獎時感性表示，「我們今晚都在這裡觀看這場直播，因為我們熱愛電影。我們是從什麼時候愛上電影的？在電影院！」他強調與觀眾一起在電影院觀看電影是一種體驗。「我們可以一起歡笑，一起哭泣，在世界感到分裂的時代，這比以往任何時候都更為重要。這是您在家中無法獲得的集體體驗。而現在，這種體驗正面臨威脅。

貝克直說電影院，特別是獨立經營的戲院，正面臨困境，「在疫情期間，我們在美國失去了1,000張銀幕，而且這種流失仍在持續。如果我們不扭轉這一趨勢，就將失去文化中至關重要的一部分。這就是我的戰鬥呼號。」他喊話要發行商，先專注於電影的院線發行，「父母們，請帶孩子們去電影院觀看長片，這將培養出新一代的電影愛好者與電影人。而我們自己，也應該盡可能地在電影院欣賞電影，讓這種偉大的觀影傳統得以延續並蓬勃發展。」

《粗獷派建築師》則以最佳男主角、最佳配樂、攝影3獎項居次。入圍13項大獎成為入圍大贏家的《璀璨女人夢》則獲得最佳女配角及最佳原創歌曲兩項大獎，其他獲得兩項大獎的還有改編自百老匯音樂劇的《魔法壞女巫》獲得最佳美術設計和服裝設計，科幻史詩大片《沙丘：第二部》也拿下最佳視覺效果和音效。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中