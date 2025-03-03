法醫病理學家推測！金哈克曼心臟驟停、妻子摔倒撞到頭離世

95歲奧斯卡影帝金哈克曼和6旬妻子貝琪荒川在住處死亡，法醫病理學家推測金哈克曼是心臟驟停，太太則是急著去拿藥摔倒撞到頭離世。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕95歲奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman），2月26日和6旬妻子貝琪荒川在新墨西哥州住處被發現死亡，現場另有1條德國牧羊犬喪命，在排除一氧化碳中毒後，法醫病理學家巴登（Michael Baden）從各種狀況推測金哈克曼是心臟驟停，太太則是急著去拿藥摔倒撞到頭離世，當然一切還要等官方調查結果出爐。

據《福斯新聞》報導，巴登表示，金哈克曼遺體倒臥在門口一進來的置物區（Mudroom，用來放置淋濕或沾了泥土的衣物和鞋子），旁邊還有1根枴杖和1副太陽眼鏡，警方懷疑他是突然摔倒在地。

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巴登指出，從金哈克曼的病歷來看，他患有嚴重心臟病、冠狀動脈疾病、高血壓，因此巴登認為金哈克曼當時是心臟驟停，使得後續屍檢時沒有在他身上找到任何外傷。另外，金哈克曼的心臟節律器（心臟起搏器）是在2月17日停止運作，幾乎可以肯定是當天出事，直到9天後才被發現。

至於貝琪荒川則是陳屍在浴室地板上，頭部附近有個小型暖爐，旁邊還有1瓶橘色處方藥瓶且散落著藥丸。巴登推測，荒川當天看到丈夫倒地後急忙來拿降血壓藥，過程中不慎摔倒撞到頭，連帶也把暖爐撞落地面。

巴登說，荒川也許同樣有心臟問題，在情緒激動下引發心律失常喪命，但從現場狀況來看，他認為比較有可能是撞擊頭部導致腦出血或腦內受傷致死，這也是為什麼荒川沒有外傷的原因。

巴登表示，金哈克曼家裡有3條狗，其中2條狀況良好的犬隻分別在荒川身旁、房屋附近被發現，另1條則陳屍在距離荒川10至15英尺（約3至4.5公尺）的浴室壁櫥內。巴登原先很疑惑為何這隻狗會死亡，後來得知牠應該是被關了起來，那麼很顯然是在9天的時間裡缺水而死。

新墨西哥州聖塔菲郡（Santa Fe County）警長門多薩（Adan Mendoza），先前透露已對金哈克曼夫婦遺體進行毒理學檢測，完整報告可能要3個月才能出爐。

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