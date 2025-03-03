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申請入學不要選清華？ 愛莉莎莎、土條躺著也中槍

愛莉莎莎近期屢傳爭議。（翻攝自愛莉莎莎IG）愛莉莎莎近期屢傳爭議。（翻攝自愛莉莎莎IG）

〔記者林南谷／台北報導〕聯電前董事長曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯提案領銜人後，遭國民黨立委翁曉玲指控未捐款1500萬元給清華大學。曹興誠2日發文還原當年捐款始末，強調「我個人從未承諾要捐款給清大」，痛批「翁曉玲與清大合謀統戰」，難道堂堂清大已經墮落成為中共對台統戰的巢穴？

前清大校長陳力俊2011年致詞曾公開表示，清華校方收到這筆捐款，但他日前接受媒體訪問時改口稱，當年是在私下談話時聽曹興誠說有捐，自己就在演講中致謝，事後並未查證，也不能當成證明。

相關新聞：首度還原1500萬捐款始末 曹興誠批：翁曉玲與清大合謀統戰

此事餘波盪漾，律師林智群2日晚間在個人臉書發文表示：「有網友說申請入學不要選清華，我不認同。」林智群說，清華再怎麼樣也有翁曉玲、愛力沙沙（應為網紅愛莉莎莎）、土條（核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修別名），不可小覻。

黃士修為核能流言終結者創辦人兼執行長。（翻攝自黃士修臉書）黃士修為核能流言終結者創辦人兼執行長。（翻攝自黃士修臉書）

愛莉莎莎曾就讀清大人文社會學院學士班，畢業後前往英國斯特拉斯克萊德大學就讀行銷碩士，黃士修則畢業於台中衛道中學及清大理學院學士班。

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