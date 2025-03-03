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《窒息倒數》奪北美新片冠軍！尚氣自爆「上廁所沒隱私」

伍迪哈里遜在《窒息倒數》親身體驗潛水員近乎極限的挑戰。（CATCHPLAY提供）伍迪哈里遜在《窒息倒數》親身體驗潛水員近乎極限的挑戰。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕極限生存電影《窒息倒數》上週末（2月28日至3月2日）在北美上映，預計開片週末將以780萬美金（約台幣2.56億元）登上北美新片冠軍。該片改編自2012年驚心動魄真實大海災難事件，並由2019年曾執導同名紀錄片的導演艾力克斯帕金森親自執導，集合伍迪哈里遜、「尚氣」劉思慕一同演出。

劉思慕拍攝《窒息倒數》，驚呼飽和潛水員工作環境連上廁所都沒有隱私。（CATCHPLAY提供）劉思慕拍攝《窒息倒數》，驚呼飽和潛水員工作環境連上廁所都沒有隱私。（CATCHPLAY提供）

該片也已於上週四（2月27日）連假前搶先在台上映，伍迪哈里遜在訪談花絮中透露拍攝期間最具挑戰性的部分，莫過於長時間困在狹小的潛水鐘內取景。他笑說：「我們當時都想著——能不能讓潛水鐘大一點點？哪怕只是幾吋也好！」他進一步形容：「空間真的非常狹窄，中間還有個大洞，我們只能擠在洞周圍僅約1.5英尺的空隙裡，真的非常難受。有好幾次，我真心希望自己不用再回到那裡…」

劉思慕則揭露了飽和潛水員的真實日常，他形容飽和潛水可不是穿著蛙鞋悠遊海底，「這是一份高度專業且極具風險的工作，他們的任務通常涉及更換管線、進行維修，從下水的那一刻起，就已身處高壓、充滿危險的環境。」然而，真正讓他震撼的是——連上廁所都沒有隱私！笑說：「唯一隔開你和另外兩名同伴的，就只是一片薄薄的窗簾……至於馬桶怎麼沖？還是別問了！」

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