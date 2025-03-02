李多慧來台發展3年 社群突曝真實心境

李多慧忍不住在社群發文訴說自己來台灣發展3年的心聲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「韓」流來襲！今年啦啦隊女還加入不少韓籍新血，首當其衝是韓國新一代「啦啦隊女王」廉世斌正式加盟職樂天桃猿附屬啦啦隊Rakuten Girls，外傳包含全熙媛、何智苑、禹洙漢都在挖角名單之內。從2023年就到台灣發展的韓籍啦啦隊員李多慧算是這波韓潮的第一人，她先在樂天桃猿累積人氣，現在更轉戰味全龍當起「小龍女」。

李多慧從樂天桃猿的Rakuten Girls轉戰味全龍成為「小龍女」。（翻攝自IG）

昨（1）李多慧在社群平台發文，上傳了她在大巨蛋玩耍、排練的片段，更難得說出這3年在台灣發展的心聲，說出自己內心真實想法。

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「3月來了～不知不覺已經是我在台灣的第3年啦，啦啦隊生涯的第3年…想起去年這個時候，獨自去巨蛋進行彩排的那一天！今年也請多多指教，讓我們一起擁抱閃耀的青春吧」。隨著文章，李多慧特別配上綁著可愛雙馬尾的照片，雙手則可可愛愛的在臉頰兩側握拳。

李多慧更暖心的說：「你們是我在台灣的第一批朋友，也是我一輩子的朋友。」讓人覺得她把台灣當作她第二個家，粉絲也紛紛留言，表示李多慧開啟了「韓援元年」，讓啦啦隊變得更具可看性。

李多慧在社群發文，表示自己在台灣有了許多朋友。（翻攝自Threads）

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