晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李多慧來台發展3年 社群突曝真實心境

李多慧忍不住在社群發文訴說自己來台灣發展3年的心聲。（翻攝自IG）李多慧忍不住在社群發文訴說自己來台灣發展3年的心聲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「韓」流來襲！今年啦啦隊女還加入不少韓籍新血，首當其衝是韓國新一代「啦啦隊女王」廉世斌正式加盟職樂天桃猿附屬啦啦隊Rakuten Girls，外傳包含全熙媛、何智苑、禹洙漢都在挖角名單之內。從2023年就到台灣發展的韓籍啦啦隊員李多慧算是這波韓潮的第一人，她先在樂天桃猿累積人氣，現在更轉戰味全龍當起「小龍女」。

李多慧從樂天桃猿的Rakuten Girls轉戰味全龍成為「小龍女」。（翻攝自IG）李多慧從樂天桃猿的Rakuten Girls轉戰味全龍成為「小龍女」。（翻攝自IG）

昨（1）李多慧在社群平台發文，上傳了她在大巨蛋玩耍、排練的片段，更難得說出這3年在台灣發展的心聲，說出自己內心真實想法。

「3月來了～不知不覺已經是我在台灣的第3年啦，啦啦隊生涯的第3年…想起去年這個時候，獨自去巨蛋進行彩排的那一天！今年也請多多指教，讓我們一起擁抱閃耀的青春吧」。隨著文章，李多慧特別配上綁著可愛雙馬尾的照片，雙手則可可愛愛的在臉頰兩側握拳。

李多慧更暖心的說：「你們是我在台灣的第一批朋友，也是我一輩子的朋友。」讓人覺得她把台灣當作她第二個家，粉絲也紛紛留言，表示李多慧開啟了「韓援元年」，讓啦啦隊變得更具可看性。

李多慧在社群發文，表示自己在台灣有了許多朋友。（翻攝自Threads）李多慧在社群發文，表示自己在台灣有了許多朋友。（翻攝自Threads）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中