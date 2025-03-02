晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃美珍一家三口溫馨合體 張瑞哲砸錢買廣告笑喊「李康生會借我」

街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》今下午於西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動。（記者潘少棠攝）街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》今下午於西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》今下午於西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動，許久不見的黃美珍特別帶著女兒小星力挺擔任製作人的老公張瑞哲，她分享自己被節目的魅力感染所以開始練舞，已練了半年到一年左右，K-pop舞風居多，女兒也樂當攝影師幫媽媽紀錄練舞過程。

金陽（左起）、李康生、NIKE、徐百川、田一德一起熱舞。（記者潘少棠攝）金陽（左起）、李康生、NIKE、徐百川、田一德一起熱舞。（記者潘少棠攝）

今天在現場聚集上百位喜愛街舞的民眾，甚至有國小生來參與，和大哥哥、大姊姊一起頂著豔陽battle，張瑞哲表示之所以舉辦快閃活動，是希望街舞可以被正名、被更多人注意，為這些追求夢想的人發聲。

相關新聞：野生「金馬影帝」現身西門熱舞 斜頸症復發後近況曝光

張瑞哲替節目追加預算買下捷運及公車廣告，設計時特別將主視覺顛倒，他說是為了要顛覆大家對街舞的看法，目前也已在籌備第二季，不怕資金不夠，笑說因為李康生會借他錢。

金陽（左起）、李康生、張瑞哲、黃美珍、NIKE、徐百川和田一德現身快閃活動。（記者潘少棠攝）金陽（左起）、李康生、張瑞哲、黃美珍、NIKE、徐百川和田一德現身快閃活動。（記者潘少棠攝）

黃美珍也帶著女兒小星來到現場，分享認識老公時就知道他很會跳舞，但自己不太會跳，「我雖然是原住民，但距離上次跳舞已經是很久以前的事了，認識老公時就知道他很會跳舞，因為《巔峰舞者》我才重新認識街舞，也才知道過程真的很辛苦。」而近期在寫歌她的被問到是否會參與第二季？她說在音樂創作上會有機會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中