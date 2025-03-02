黃美珍一家三口溫馨合體 張瑞哲砸錢買廣告笑喊「李康生會借我」

街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》今下午於西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》今下午於西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動，許久不見的黃美珍特別帶著女兒小星力挺擔任製作人的老公張瑞哲，她分享自己被節目的魅力感染所以開始練舞，已練了半年到一年左右，K-pop舞風居多，女兒也樂當攝影師幫媽媽紀錄練舞過程。

金陽（左起）、李康生、NIKE、徐百川、田一德一起熱舞。（記者潘少棠攝）

今天在現場聚集上百位喜愛街舞的民眾，甚至有國小生來參與，和大哥哥、大姊姊一起頂著豔陽battle，張瑞哲表示之所以舉辦快閃活動，是希望街舞可以被正名、被更多人注意，為這些追求夢想的人發聲。

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張瑞哲替節目追加預算買下捷運及公車廣告，設計時特別將主視覺顛倒，他說是為了要顛覆大家對街舞的看法，目前也已在籌備第二季，不怕資金不夠，笑說因為李康生會借他錢。

金陽（左起）、李康生、張瑞哲、黃美珍、NIKE、徐百川和田一德現身快閃活動。（記者潘少棠攝）

黃美珍也帶著女兒小星來到現場，分享認識老公時就知道他很會跳舞，但自己不太會跳，「我雖然是原住民，但距離上次跳舞已經是很久以前的事了，認識老公時就知道他很會跳舞，因為《巔峰舞者》我才重新認識街舞，也才知道過程真的很辛苦。」而近期在寫歌她的被問到是否會參與第二季？她說在音樂創作上會有機會。

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