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野生「金馬影帝」現身西門熱舞 斜頸症復發後近況曝光

街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》今下午於西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動。街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》今下午於西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動。

〔記者侯家瑜／台北報導〕街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》今下午於西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動，金馬影帝李康生特別現身力挺節目出品人張瑞哲，年輕時曾愛跳舞的他也頂著豔陽大方與舞者們秀一段，並分享近期積極為斜頸症復健的近況。

李康生現身西門熱舞。（記者侯家瑜攝）李康生現身西門熱舞。（記者侯家瑜攝）

李康生20歲時就確診斜頸症，儘管積極復健後康復，卻又因中風使痼疾復發，出現不時抽搐、發抖等症狀；他今特別為了多年好友張瑞哲，現身西門力挺《S+PLUS巔峰舞者》，受訪時笑說年輕時曾熱愛跳舞，但現在年過半百，到了要吃維骨力的年紀，不過平時還是會督促自己堅持運動。

街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》今下午於西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動。街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》今下午於西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動。

李康生近來身體狀況還行，已不太會有抖的狀況，「護頸圈戴了10個月左右，自己每天在家簡單復健，熱敷、伸展等，跳舞時也能感到放鬆，天氣變化大時偶爾會不舒服。」至於工作，他說長時間還行，會隨身帶熱敷袋和護頸圈，只是在大動作轉頭上會有困難。

金陽（左起）、李康生、NIKE、徐百川、田一德一同熱舞。（記者潘少棠攝）金陽（左起）、李康生、NIKE、徐百川、田一德一同熱舞。（記者潘少棠攝）

啟發張瑞哲做節目、擔任評審的金陽，分享若節目還有下一季會想嘗試當選手，目前工作重心放在自己經營的舞蹈教室，以及準備出國比賽，被問到收入時僅低調說還可以。

金陽（左起）、李康生、張瑞哲、黃美珍、NIKE、徐百川和田一德留影合照。（記者潘少棠攝）金陽（左起）、李康生、張瑞哲、黃美珍、NIKE、徐百川和田一德留影合照。（記者潘少棠攝）

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