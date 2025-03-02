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娛樂 最新消息

巫苡萱揭啦啦隊辛酸！「私密處易發炎」：下面癢癢的

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巫苡萱在「樂天女孩」擔任啦啦隊長達9年，日前宣布將以全新身分繼續陪伴球迷，把重心轉往演藝圈。她日前登上節目《娛樂百分百》大聊過往的辛酸史，透露啦啦隊女孩們經常受「私密處發炎」困擾，讓粉絲相當心疼。

巫苡萱上節目暢談啦啦隊辛酸史。（翻攝自IG）巫苡萱上節目暢談啦啦隊辛酸史。（翻攝自IG）

巫苡瑄與樂天女孩舞蹈副總監「小帆」楊曉帆近期登上《娛樂百分百》分享啦啦隊一路走來的秘辛，主持人黃偉晉好奇，比賽有時候會遇到雨天，「你們很容易得香港腳耶，你們都沒有腳臭的困擾嗎？她們則回應，「香港腳還好，是私密處發炎」，最主要原因是不能隨便跑去上廁所。

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巫苡瑄補充解釋，球季天氣大多較為炎熱，且看似涼爽的短裙裡，其實都穿了絲襪、安全褲等4層防護，如果碰上生理期，還需要加上內褲和衛生棉，等於私密處被5層衣物包住，她不禁自爆，「在跳的時候下面都癢癢的。」

曉帆也說，生理期一來，因為擔心外漏就要穿更多，其實很容易感染，現場主持人聽後忍不住直呼：「好辛苦！」

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