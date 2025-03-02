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安芝儇辣穿泳裝0贅肉！竟曬「北半球特寫照」掀網暴動

安芝儇擁有甜美臉蛋及姣好身材。（翻攝自IG）安芝儇擁有甜美臉蛋及姣好身材。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員安芝儇，憑藉甜美臉蛋及高挑身材圈粉無數，擁有高人氣的她不時會在社群分享生活，日前上傳多張穿著泳裝的辣照，其中一張鏡頭特寫照，讓粉絲們大飽眼福。

安芝儇上傳多張泳裝辣照。（翻攝自IG）安芝儇上傳多張泳裝辣照。（翻攝自IG）

安芝儇日前在IG發文寫下，「在同一個地方享受早、午、晚三餐的療癒時光，四季恆溫游泳池+薄荷餐廳+自助早餐，度過一個溫暖的冬天吧」，可見她似乎在飯店享受假期，同時貼文中也附上多張泳裝美照，她將一頭長髮盤起，身穿鮮紅色套裝泳衣，露出絕美肩頸線條以及深邃事業線，纖細小蠻腰和白皙美腿也一覽無遺，穠纖合度的身材令人稱羨。

安芝儇將鏡頭特寫傲人身材。（翻攝自IG）安芝儇將鏡頭特寫傲人身材。（翻攝自IG）

安芝儇在泳池邊隨意擺拍，不時舉起雙手作勢調整髮型，甜美燦笑瞬間融化粉絲的心，其中更上傳一張特寫照，將鏡頭聚焦在她傲人的身材上，讓粉絲們臉紅心跳直呼，「又被安芝儇給誘惑，又暈了！」、「小安身材太好，看不到贅肉！」、「美麗的安公主」、「捕獲美人魚可愛小安」。

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안지현

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