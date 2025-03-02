直播洗屁股！網紅炫富「躺1天賺135萬」 疑踩中共底線遭封殺

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅顧茜茜透過拍攝搞笑影片圈粉，在抖音擁有近500萬粉絲，不過，她卻是爭議不斷，經常在直播時失控，不僅大罵髒話，還曾洗屁股給觀眾看，多次遭平台警告，沒想到2月28日她的抖音帳號遭到「禁言和禁止直播」，昨（1日）她在其他社群平台的作品也遭下架，引起熱議，揣測她是因為口無遮攔踩到中共底線。

顧茜茜疑口無遮攔踩中共底線遭封殺。（翻攝自微博）

顧茜茜早期以「不良少女」形象走紅，經常在直播罵髒話，且不時有過於情緒化的反應，為了博取眼球，還會拍攝軟色情影片，甚至曾經洗屁股給粉絲看。

值得注意的是，顧茜茜2月時自爆，「今天我在床上躺了一天什麼也沒幹，我抖音成交金額116萬（約524萬元新台幣），傭金預估30萬（約135萬元新台幣）」，還嗆聲酸民：「你越是討厭我，我就賺越多！」

俗話說，禍從口出，顧茜茜這番話疑似觸動中國政府敏感神經，她的抖音帳號立刻在2月28日遭禁言，帳號顯示「該用戶因違反相關法律和政策，已被禁言」，快手、微博等平台雖未被禁言，但被禁止直播。

對此，顧茜茜感嘆，「自己一沒偷、二沒搶、三沒圈，賺的錢都是辛苦錢」，不過，仍然於事無補，如今她的作品已被全數下架。該議題也衝上微博熱搜，中國網友紛紛表示，「網紅真的不能透露收入」、「她可能擋到其他人的財路了」、「網紅不能炫富啊！」

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