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影帝金哈克曼和妻子一同過世疑點重重！警方說詞前後不一

金哈克曼（右）2003年和妻子貝琪荒川一同出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）金哈克曼（右）2003年和妻子貝琪荒川一同出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕95歲的奧斯卡影帝金哈克曼26日驚傳離世，離奇的是63歲（也有報導指64歲）鋼琴家太太貝琪荒川和一隻愛犬也一同陳屍於新墨西哥州的住處，整起事件本身就疑點重重，現更因為警方前後不一的說詞更添疑雲。

金哈克曼和太太荒川1991年結婚至今，已居住在當地近40年，2004年金哈克曼從演藝事業退休之後，夫妻倆最後一次一起公開出席業內活動，已經是2003年的金球獎。

兩人過世消息是在當地時間26日傳出，當時因住處的兩名維修工人告訴保全，說已經大約兩星期沒有見到這對夫妻，當保全到達兩人住處時，從外面觀察到兩人疑似躺在地板上沒有反應，隨後報警。而警方抵達進行安全確認後，發現兩人已經死去，家裡三隻狗中的其中一隻也一同死亡。

當時荒川倒在浴室地板上，旁邊有一個橘色的處方藥瓶，地上散落著藥丸，遺體顯示明顯的死亡跡象，包括屍體腐敗、臉部腫脹和雙手雙腳的乾屍化現象，顯示已死亡一段時間；金哈克曼的遺體隨後在廚房附近的地板上被發現，狀況與荒川相似，遺體旁邊有一根枴杖和一副太陽眼鏡，副警長懷疑他是突然倒下的。

警方對此事展開調查，一開始先表示不認為有犯罪因素，後又稱此案「可疑」，調查繼續進行，警方接受八卦媒體《TMZ》訪問時甚至說「不排除謀殺、自殺、意外死亡或者自然原因」。而最新針對兩人的初步驗屍結果仍顯示「屍體上沒有外傷跡象。」

之後法醫進行一氧化碳測試和毒理測試，27日下午，警方的聲明再次強調兩人的死因和死亡方式還未確定，正式屍檢報告也還未出爐，調查仍在進行中。並表示最先到達現場的兩名警官在宣誓書中透露：「夫妻倆的財產沒有被強行闖入和搜尋的痕跡，到場時房子的前門是半開的，但沒有闖入跡象。」

此外，夫妻倆飼養的三隻狗中，一隻德國牧羊犬也被發現死亡，為此動物管制部門也已介入，與他們的家人保證這兩隻狗的安全。最先到達現場的兩名警官透露，他們抵達時，有一隻健康的狗沒有狗繩束縛在亂跑，另有一隻健康的狗待在去世的女性身邊，死亡的德國牧羊犬的遺體則在距離這名女性10到15英尺的浴室壁櫥裡。

而金哈克曼和前妻費馬爾泰斯的女兒蕾絲莉安哈克曼接受《每日郵報》訪問時表示，儘管父親年事已高，但健康狀況非常好，「沒有任何跡象顯示他的身體出了問題，近幾個月也沒有做大手術」，更說父親喜歡做皮拉提斯和瑜伽，即使高齡仍堅持一週做幾次，所以她只能懷疑是天然氣外洩或是一氧化碳中毒。

蕾絲莉也認為荒川把父親照顧得很好，也對於她的去世感到悲痛，更表示，雖然父親身體狀況還算好，但畢竟已高齡，如果只有他突然過世，似乎不會太讓人震驚，但63歲的荒川一起離開，就讓人相當疑惑了。

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