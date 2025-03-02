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劉德華螢幕女友爆離婚 奔七獨自生活不寂寞

資深港星劉雅麗（右）曾在港劇《蘇乞兒》飾演劉德華（左）的女朋友。（香港星島日報）資深港星劉雅麗（右）曾在港劇《蘇乞兒》飾演劉德華（左）的女朋友。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕80年代活躍香港影視圈、曾在港劇《蘇乞兒》飾演劉德華女友的資深港星劉雅麗，1983年成為香港首位進軍好萊塢，參演電影《長驅直入》女星，該片由已故金哈克曼（Gene Hackman）主演，傳為佳話，當時劉雅麗在多年後與德國男友結婚後便離開娛樂圈專心在家相夫教子。

港媒報導，近年劉雅麗多次返港出席朋友聚會，今年已「奔七」的她外貌與當年差別不大，依然充滿開朗氣息，臉上未見太多歲月痕跡，日前劉雅麗受訪更大方談及婚姻生活，她直爽說：「雖然我是天主教，但是因為我老公結過婚，所以不可以在教堂行禮，只可以註冊結婚。」

年過七旬的劉雅麗（右）近日接受港媒訪問。（香港星島日報）年過七旬的劉雅麗（右）近日接受港媒訪問。（香港星島日報）

個性爽朗的劉雅麗接著自曝，現已回復單身：「我是在60歲生日離婚。」但未提離婚細節，僅開心表示回復單身後，獨自周遊列國享受人生，「我前夫不是一個壞人，只是個不明白也不會體諒人。」

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