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娛樂 最新消息

安芝儇加盟韓職引台粉擔憂 暖喊「我是高雄人」：繼續愛台灣

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員安芝儇，擁有動人臉蛋及不科學的身材比例，深受粉絲喜愛。她昨（1日）日宣布，加入韓國職棒「SSG登陸者」啦啦隊，引起台灣球迷感到不安。不過，她立刻在社群喊話，「之後也會繼續愛台灣」、「因為我是高雄人」，希望粉絲安心。

安芝儇宣布，加入韓國職棒「SSG登陸者」啦啦隊。（翻攝自IG）安芝儇宣布，加入韓國職棒「SSG登陸者」啦啦隊。（翻攝自IG）

安芝儇昨日於臉書PO文表示，擁有10年啦啦隊經歷的她，去年迎來了一個重大挑戰「進軍台灣」，由於在韓國和台灣都受到許多喜愛，因此今年在做選擇時，經歷了許多思考，或許是因為自己的貪心，決定今年將同時活躍於韓國與台灣的棒球賽季，「接下來，我會在 SSG登陸者 以滿滿的活力與粉絲們互動，一起為奪冠努力應援！

消息一出，立刻讓台灣球迷感到不安，擔憂安芝儇未來不會在台灣應援。對此，她立刻在Threads向粉絲喊話，「我今年一樣還是會住在高雄，之後也會繼續愛台灣、愛台鋼。在台灣我感受到很多的愛還有力量，雖然今年在韓國也會跳應援，但是我會在台灣展現更多不同的面貌，因為我是高雄人！」希望粉絲繼續支持自己。

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