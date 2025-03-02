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娛樂 最新消息

金曲歌王方大同病逝 外公取名別具涵義

方大同驚傳過世，享年41歲。（資料照）方大同驚傳過世，享年41歲。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王方大同傳出英年早逝，享年41歲，1日經唱片公司證實噩耗，震驚各界。

方大同在美國夏威夷出生，之後定居香港，其特殊宗教信仰也被網友翻出，友人私下透露，他從小信奉主張世界大同的巴哈伊教（舊稱大同教），受訪透露自己名字是因巴哈伊教又名大同教，外公才將他名字取為「大同」，「因為名字筆畫少特別容易寫，也方便念。」

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由於方大同在夏威夷出生，學齡時期移居中國上海沒有英語學校，他只上了3年小學，之後就沒有到學校上課，改就讀函授學校，由父母在家幫他授課。

而方大同母親從事英文幼教工作，他成年後受媽媽影響深遠，對於兒童教育很有想法，多年前創作繪本《艾美夢遊》系列童書，非常受到歡迎。

方大同所屬經紀公司昨證實噩耗，透露方大同以積極態度面對頑疾5年，不幸於2月21日早晨平靜而安詳離開這個世界；家屬昨舉辦了告別式，現場公開方大同生前留下最後話語，是與親友及歌迷最後告別，以雅致得體態度走完生命之路。

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