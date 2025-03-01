晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小春首度面對張孝全自爆很緊張！婁峻碩跟他約定合作

婁峻碩（右起）、導演簡學彬、小春一同出席《器子》簽售會。（華映提供）婁峻碩（右起）、導演簡學彬、小春一同出席《器子》簽售會。（華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《器子》導演簡學彬昨（28）日率領主要演員婁峻碩、小春出席簽售會，2大當紅人氣團體五堅情、頑童MJ116成員首度聯手，現場尖叫聲爆表，吸引逾500名粉絲熱情響應，他倆更透露，在片場約定將會有音樂合作。

兩人各自都有大批粉絲到場支持，熱情比拼不相上下。婁峻碩透露，在這部電影之前，雙方沒有很熟，多半是在校園演出或商演場合碰到，會打招呼或小聊幾句。小春說：「沒想到跟婁峻碩的第一次合作，居然不是在音樂上，是電影。在《器子》片場是我跟他聊最長的一次。因為拍攝《器子》這部片，讓我更深入認識婁峻碩跟陳零九。」

相關新聞：張孝全「轉職」有了新身分 1打12揮棒打擊當最帥教練

這是小春第2次主演電影，出道16年征戰無數舞台的他，坦言自己當下還是很緊張，「演戲真的是件不容易的事，《器子》裡面很多專業演員，很多厲害的演員一起，我真的蠻緊張的。」其中之一就是男主角張孝全。

小春形容張孝全也不太說話，「跟我滿像的，我跟他會開始聊起來是因為聊到手錶，找到相同的興趣就開始聊，後來發現他也不是想像中的嚴肅，人滿好的。我還有問他演戲要怎麼演才會更自然。」

小春（左）與婁峻碩因《器子》合作愉快，有望下次合作音樂。（華映提供）小春（左）與婁峻碩因《器子》合作愉快，有望下次合作音樂。（華映提供）

婁峻碩則說在片場和小春等戲時彼此會亂聊，「他很好聊，聊最多的還是音樂，他也是很喜歡嘗試不同曲風的人」，彼此分享當時尚未推出的新專輯，互給對方聽DEMO。在小春的最後一場戲時，雙方講到想合作音樂，婁峻碩說是認真想，小春笑說：「有可能會發生，但就不知道什麼時候，他忙我也忙。」《器子》將於4月11日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中