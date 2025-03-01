小春首度面對張孝全自爆很緊張！婁峻碩跟他約定合作

婁峻碩（右起）、導演簡學彬、小春一同出席《器子》簽售會。（華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《器子》導演簡學彬昨（28）日率領主要演員婁峻碩、小春出席簽售會，2大當紅人氣團體五堅情、頑童MJ116成員首度聯手，現場尖叫聲爆表，吸引逾500名粉絲熱情響應，他倆更透露，在片場約定將會有音樂合作。

兩人各自都有大批粉絲到場支持，熱情比拼不相上下。婁峻碩透露，在這部電影之前，雙方沒有很熟，多半是在校園演出或商演場合碰到，會打招呼或小聊幾句。小春說：「沒想到跟婁峻碩的第一次合作，居然不是在音樂上，是電影。在《器子》片場是我跟他聊最長的一次。因為拍攝《器子》這部片，讓我更深入認識婁峻碩跟陳零九。」

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這是小春第2次主演電影，出道16年征戰無數舞台的他，坦言自己當下還是很緊張，「演戲真的是件不容易的事，《器子》裡面很多專業演員，很多厲害的演員一起，我真的蠻緊張的。」其中之一就是男主角張孝全。

小春形容張孝全也不太說話，「跟我滿像的，我跟他會開始聊起來是因為聊到手錶，找到相同的興趣就開始聊，後來發現他也不是想像中的嚴肅，人滿好的。我還有問他演戲要怎麼演才會更自然。」

小春（左）與婁峻碩因《器子》合作愉快，有望下次合作音樂。（華映提供）

婁峻碩則說在片場和小春等戲時彼此會亂聊，「他很好聊，聊最多的還是音樂，他也是很喜歡嘗試不同曲風的人」，彼此分享當時尚未推出的新專輯，互給對方聽DEMO。在小春的最後一場戲時，雙方講到想合作音樂，婁峻碩說是認真想，小春笑說：「有可能會發生，但就不知道什麼時候，他忙我也忙。」《器子》將於4月11日在台上映。

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