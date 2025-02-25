張孝全「轉職」有了新身分 1打12揮棒打擊當最帥教練

〔記者鍾志均／台北報導〕張孝全在台片《器子》除了展開復仇反擊，前半段首度以「棒球教練」身分登場，只見他身穿運動服，掛著哨子上陣，帶領12名少年球員操練揮棒打擊，架勢十足。

《器子》張孝全（左）飾演棒球教練。（華映提供）

預告中，張孝全彷彿特務上身，打鬥動作爽快，看來凶狠冷酷，片中他的另一個溫柔面向是位棒球教練，散發勇猛頑強的威力。

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張孝全笑說：「要是早幾年，可能怕不知道怎麼面對一群小孩，但我現在也有孩子，跟他們的互動自然就蠻好的，開拍之前還會一起玩；但是開拍後，偶爾還有幾個還在玩鬧的，我就會大聲一點『好了，在幹嘛！』、『趕快練習！』，凶的時候也是蠻凶的，變得比較嚴肅，應該蠻像教練的。」

《器子》張孝全（後）與他所帶領的少年棒球隊。（華映提供）

《器子》描述張孝全的女兒在3個月大時，疑似被販嬰集團偷走，妻子因過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入監牢，出獄後決心展開以暴制暴的復仇行動；《器子》定檔4月11日在台上映。

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