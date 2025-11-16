謝侑芯火化場面哀戚 沒放遺照祭品出現一「台灣味」

「護理師女神」謝侑芯遺體解剖調查程序完成，也已完成火化。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣網紅謝侑芯10月22日在吉隆坡一家高級飯店猝死，事後爆出馬來西亞歌手黃明志因人在現場，遭警方拘留調查，前兩天已獲得口頭保釋，因為警方現階段查不到他涉及命案的直接相關證據，而謝侑芯遺體解剖調查程序也完成，今（16日）上午10點半左右已完成火化，場面哀戚。

根據大馬《中國報》報導，謝侑芯遺體火化前，先依照殯葬業者的儀式，在她的靈柩前進行拜祭和上香儀式，再由道士進行約5分鐘的超渡儀式。從媒體拍到的照片中可見，現場未置放謝侑芯的遺照，而祭品則包括三盤白飯，橘子、蘋果，以及炒蛋、魚肉等食物，較特別的是，還出現一杯充滿「台灣味」的手搖冰奶茶。

根據黃明志說法，謝侑芯原本是在飯店和他討論新的拍影片計畫，而在她進入浴室半小時都沒有動靜後，他進去發現謝侑芯昏迷在浴缸裡，儘管已先進行CPR急救，無奈還是無效，日前黃明志在保釋後曾發文，對於有人在他面前離世，心裡難過且無助。如今謝侑芯完成火化，骨灰終於可以運送回台，至於後續調查結果，還有待解剖報告出來後，大馬警方進一步動作。

