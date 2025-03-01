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娛樂 音樂

方大同和蕭敬騰好交情 曾被歌迷拱組Paper Boy

〔記者胡如虹／台北報導〕香港創作歌手方大同英年早逝震驚歌壇，他來台灣發展時，因為擅長R&B曲風，有「香港的周杰倫」之稱，因為和蕭敬騰一樣外型都很削瘦，常被歌迷送作堆，還有歌迷異想天開要他們合組「Paper Boy（紙片人男孩）」團體。

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方大同剛來台發展時，跟蕭敬騰都是華納唱片的歌手，兩個人的身材都很削瘦，體重只有50公斤左右，常被歌迷拿來比較。蕭敬騰很欣當方大同的音樂才華向方大同邀歌，方大同卻因為沒有幫其他歌手寫過歌，又對音樂很有堅持跟想法，遲遲交不出歌，蕭敬騰為了逼方大同交歌，還曾使出了交不出歌，就得跟他一起過2月14日西洋情人節的殺手鐧。

方大同（左）、蕭敬騰外型都很削瘦。（資料照，記者胡舜翔攝）方大同（左）、蕭敬騰外型都很削瘦。（資料照，記者胡舜翔攝）

他們的好交情，還引來歌迷鼓譟要方大同找蕭敬騰合組「Paper Boy紙片人男孩」團體。不過歌迷期待的「Paper Boy紙片人男孩」，卻因蕭敬體重多了4公斤，被50公斤的方大同嫌變胖了，紙片變紙板了，不能和他合組「紙片人男孩」，當年兩個歌壇新秀的好交情，讓歌迷津津樂道，沒想到16年後，蕭敬騰和經紀人林有慧結婚了，愛情事業兩得意，方大同卻英年早逝，讓歌迷不勝噓唏。

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