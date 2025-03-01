《薔薇之戀》黃志瑋新春「宣布新身分」 報喜：籌備超過一年

〔記者蕭方綺／台北報導〕43歲的演員黃志瑋因演出戲劇《薔薇之戀》打開知名度，近年在台灣多參與舞台劇《情人哏裡出西施》、《賽貂蟬》等戲演出，2024年黃志瑋參演夯劇《狐妖小紅娘月紅篇》大受好評，他興奮分享：「很謝謝大家的支持，今年《狐妖小紅娘竹業篇》也準備要上架，其實壓力還是很大，真的希望大家會喜歡！」而長年關注流浪動物議題的他，2025開春就帶來跨界好消息，跟大家分享他籌備超過一年，擔任跨國公益聯名藝術展策展人的喜訊。

黃志瑋擔任跨國公益藝術展的策展人。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

提到第一次擔任藝術展策展人的心情，黃志瑋表示：「這是一個全新的體驗，因為要擔任畫廊跟所有藝術家的媒合橋樑，加上每個藝術家屬性都不相同，來回溝通需要非常多的時間，因為是自己的第一次策展 ，所以也想跟公益有所結合，也希望藝術的力量可以療癒以及影響更多人，歡迎大家可以多多參與。」

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黃志瑋擔任跨國公益藝術展的策展人。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

「AKA Automotive Arts」 畫廊與「 AWHITE毛絨藝術」 皆長期關注流浪動物議題，本次展覽特別與「財團法人流浪動物之家基金會」合作，希望透過藝術的力量喚起大眾對流浪動物處境的關注。展覽期間凡購買AWHITE毛絨藝術，部分銷售收益都將捐贈給基金會，用於狗園修繕與犬隻居住福利改善，目前基金會的保育場已拆除第一園區的犬舍，正式進入重建階段。基金會董事長陳士綱表示：「基金會走過近30年，如今正面臨前所未有的園區修繕挑戰。重建園區、改善狗狗的居住環境，這不是選擇題，而是我們的責任。希望大家能與我們攜手，為他們打造一個真正安全、溫暖的家。」

此外，展覽現場亦設有流浪動物攝影展與互動小卡活動，希望讓參觀者能透過影像與故事，更深入了解這些動物的生活環境與需求，誠摯邀請社會大眾一同參與，透過藝術的力量，為流浪動物打造更美好的未來。

跨國公益藝術展關注流浪動物議題。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

「FOMA° AKA 夢境啟航—超越現代藝術公益展」作品內容集結台灣、印尼與韓國的藝術家，包括Chia-Yen Ho、Eason Ko、Nanang Sato、DHAWAREZKYNA、Sulung Widya Prasastya、Andi Faisal Darmawan、Riki Antoni、Bebe Wahyu、Hendra Harsono 、JaeJung Beck、AWHITE- Kim Woo Hang。活動2月28日開展一直到3月23日結束，地點在內湖的「AKA Automotive Arts 」畫廊舉行，免費入場。

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