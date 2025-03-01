才向節目請假半年！小S代言活動喊卡 品牌溫暖聲明感動網友

〔記者林欣穎／台北報導〕小S在農曆過年期間痛失親姊大S，日前她才向《小姐不熙娣》請半年假，而由她新接下代言的保養品牌，原本預計要在2月公布消息，不過官方今（1）日發出聲明，表示決定要讓小Ｓ充分休息，暫緩宣傳活動。

小S向節目請假半年。（翻攝自臉書）

保養品牌巴黎萊雅官方稍早發布聲明表示：「相信大家已經發現，巴黎萊雅近期更新全新肌膚保養代言人-小S徐熙娣，品牌原定於今年二月初和大家分享這個好消息，一起歡迎品牌全新代言人，然而，我們認為當時最重要的，是先讓品牌代言人充分休息，尊重她需要的時間與空間，所以巴黎萊雅決定在第一時間先暫緩代言人官宣活動，感謝代言人與經紀公司的理解和支持，我們即將釋出與代言人合作之宣傳。」

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品牌聲明。（翻攝自臉書）

品牌喊話希望粉絲們能一起，持續支持小S與她的家人，為她加油打氣！期待她以全新姿態強勢回歸！品牌強調會與小S同在，陪伴支持代言人，共同傳遞力量，網友們看到後也紛紛直呼品牌很有同理心、相當溫暖。

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