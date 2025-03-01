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娛樂 音樂

阿沁老婆韓國換臉被奎丁唸 做夢鬼壓床過濾有毒關係

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿沁老婆「花花」（現改名李雨絃）最近去韓國體驗拍「韓式大頭照」，宛如換臉的效果讓她很滿意，沒想到分享照片卻被網紅奎丁笑虧：「不要一直嘟嘟嘴ㄡ。」花花則說：「我嘟。」

阿沁老婆花花從冥想中得到許多體悟。（翻攝自IG）阿沁老婆花花從冥想中得到許多體悟。（翻攝自IG）

另外花花在社群分享近期一些體悟，她談到：「人生哪需要什麼意義呢？體驗活著的過程就好。」她也提到心理醫生最常問她：「妳做了什麼改變？」花花說：「要具體說出做了什麼，似乎也無法用三言兩語描述，想了想我說：『大概是冥想吧。』不再往外索取，而是往內面對自己。」

在嘗試冥想後，花花說：「一開始總是會做夢，很多很多的惡夢，不是妖魔鬼怪那種，而是曾經經歷的恐懼，都在夢裡一一上演，夢到被掐著脖子時如同被鬼壓床般無法動彈的窒息感，我以為我已經很習慣去面對恐慌症的窒息感，但在夢裡我像是被塞進一顆水球，我孤立無援，我沒有經驗，我沒有辦法逃避，只有面對去擁抱當時的自己。」

阿沁老婆花花去韓國拍大頭照很滿意。（翻攝自IG）阿沁老婆花花去韓國拍大頭照很滿意。（翻攝自IG）

對花花來說，冥想甚至做惡夢過程雖然不好受，但她談到：「在經過這些那些後，在現實生活中過濾一些有毒的關係，我終於明白什麼叫『心靜如水』，那是一汪平靜的、粉紫色的海洋。」她也分享一句話讓她印象深刻的話「我活著，就是一種抵抗。」並說：「想告訴你們活著就好，活著很好。」

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