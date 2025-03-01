看電影教爆富？賣座逾10億泰片登場 樓一安受邀實戰開講

〔記者許世穎／台北報導〕台中唯一藝術電影院「中山73影視藝文空間」3月份首推焦點主題「社畜爆富攻略」，描繪年輕人為錢拚搏的各種面向，精選泰國、德國、法國及台灣等4部優質強片，其中尤以入圍奧斯卡最佳國際電影15強的泰國神片《金孫爆富攻略》，全球票房賣座逾10億，片中良心與人性的極限拉扯，加上超催淚的祖孫情，足以讓人哭掉一整包衛生紙，獲得「73嚴選」大力推薦！

台中唯一藝術電影院「中山73影視藝文空間」，3月份首推焦點主題「社畜爆富攻略」，也將放映泰國神片《金孫爆富攻略》。（中山73提供）

「社畜爆富攻略」強片還包括笑淚交織的德國賣座喜劇《金魚俱樂部》，講述因意外殘疾的投顧經理，為乾坤大挪移「海角7億」非法資金，踏上一段既爆笑又感動的瑞士提款之旅。法國勵志片《巴黎交易員》，則取材轟動全球的「500億歐元交易弊案」，透過一場金錢遊戲看透人性與慾望。

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中山73三月推「社畜暴富攻略」，導演樓一安開講「阿修羅善惡天秤」。（中山73提供）

而曾代表台灣出征奧斯卡的電影《該死的阿修羅》，則以一場隨機殺人案、牽扯出6人交織的命運。台中市影視發展基金會將邀請該片導演樓一安，於3月8日（六）下午4點赴「中山73」實戰講座「人性考驗：阿修羅的善惡天秤」，精彩剖析電影創作與人性，精彩可期，報名資訊詳情請上「中山73」官方臉書專頁查詢。

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