娛樂 最新消息

舔共遭陸委會清查！侯佩岑露面求「再讓我回來」 中粉急關心

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星侯佩岑近來將事業重心轉往中國，先前因為在微博轉發《央視》「台灣必歸」貼文，遭陸委會大動作清查。值得注意的是，她日前釋出一段參加中國綜藝的片段，只見她雙手合十懇求讓我回來吧」，引起中國粉絲關心。

侯佩岑在微博轉發《央視》「台灣必歸」貼文引起爭議。（資料照）侯佩岑在微博轉發《央視》「台灣必歸」貼文引起爭議。（資料照）

侯佩岑24日公開節目花絮，她吐露對於節目的看法，大讚節目讓自己擴展視野，也見到參賽者對於脫口秀的詮釋，「每個人都要定義自己認識的世界，因為我不覺得世界有一個正確答案，我也不覺得誰可以定義我們懂、還是不懂」採訪結束後，她向製作組雙手合十撒嬌：「再讓我回來吧！」由此可知，她相當滿意這檔節目。影片曝光後，立刻引起熱議，粉絲紛紛留言，「幽默大師侯佩岑」、「認真播播，不怕困難」、「快回來工作。」

侯佩岑懇求節目製作單位「再讓我回來」。（翻攝自小紅書）侯佩岑懇求節目製作單位「再讓我回來」。（翻攝自小紅書）

值得一提的是，侯佩岑近日突在微博預告，她在中國的工作邀約都將暫緩，引發外界揣測是否與陸委會清查有關。對此，侯佩岑透過助理澄清，網路上流傳的「暫緩中國工作」屬不實謠言，所有安排以官方公告為準，助理也在微博向粉絲喊話，「姐姐將在9月回到大家身邊，謝謝寶貝們一直都在。」

