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20歲女大生進軍暗黑界！ AV達人讚「鑽石新人」：偶像臉蛋

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星瀬戸環奈擁有170公分高挑身材，以及J級傲人上圍，被封為「千年才有的高手」，1月以AV女優身分出道獲得亮眼成績。不料，近期又有寫真女星決定下海拍AV，20歲女大生新木希空擁有清純氣質和甜美外型，被成人片商譽為「鑽石級新人」，消息一出就引起老司機暴動，就連台灣AV達人「一劍浣春秋」看後都大讚，她的臉蛋是近期出道的新人中數一數二的！

日本女大生新木希空進軍暗黑界。（翻攝自X、IG）日本女大生新木希空進軍暗黑界。（翻攝自X、IG）

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新木希空日前以《週刊FLASH》寫真模特兒亮相，日前才盛大宣布推出首本寫真集，沒想到隨後拋出震撼彈，宣布在3月25日進軍暗黑界，更被成人片商S1譽為「鑽石級新人」。

對此，一劍浣春秋指出，片商對新木希空的操作和J級女優瀬戸環奈幾乎一模一樣，第一時間，除了封面照以外，什麼都沒有，事實上，片商算盤打得很精，因為她的外型亮眼，更能引起老司機好奇她的表現。

相關新聞：K級女優強勢回歸！ AV達人讚「宇宙戰艦級UU」：難以超越

此外，一劍浣春秋認為，新木希空雖然沒有驚豔的魔鬼身材，但是外貌相當優秀，「新木希空的臉蛋無疑是這個月出道的新人中數一數二偶像（級）的，而且她不只漂亮，皮膚還很白」，尤其在宣傳片中的表現，「我突然覺得就是這個光，每個經紀公司和片商要的就是這樣的高手

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