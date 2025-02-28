健身直播退燒 劉畊宏瘋狂掉粉854萬影響帶貨

武漢肺炎疫情期間，劉畊宏（右）的健身直播受到許多居家人士歡迎。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕男星劉畊宏靠著健身直播趕上武漢肺炎疫情，在中國一度爆紅，2021年更舉家移居上海，並同時進行帶貨直播。隨著疫情結束，當初的「劉畊宏女孩」紛紛走向戶外，抖音粉絲最高曾超過7000萬的劉畊宏也受到影響，中國媒體傳出他粉絲人數掉了854萬，同時也與經紀公司「無憂傳媒」解約，改為商務合作。

劉畊宏昨日宣布與無憂傳媒結束經濟合作，改為商務合作。（翻攝自微博）

劉畊宏昨（27）日宣布與無憂傳媒結束合作，由於雙方合約已到期，此次合作雙方都說是一次愉快的合作，也開心共同經歷了精采的3年。無憂傳媒對外表示：「經過雙方友好協商，目前雙方的合作關係已經變更為商務合作」。

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從劉畊宏抖音帳號近30日的粉絲人數變化發現，已經掉粉40.7萬，目前粉絲數為6149萬，比起最巔峰時的7003.5萬，已經流失854.5萬人次。近期觀看劉畊宏直播的人數也大幅下滑，單場人數約為100萬至200萬，相較過去最高4476萬人次，成績明顯走下坡。

劉畊宏（中）健身直播粉絲下滑，連帶影響帶貨業績。（翻攝自抖音）

劉畊宏的帶貨直播業績也受到影響，「劉畊宏健康來了」最近1個約開播55場直播，販賣生鮮食品，每一場帶貨直播銷售額路在人民幣7.5～10萬元（約新台幣33.8萬～45萬元），一個月的總銷售額大約在新台幣1129萬至2258萬元。

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