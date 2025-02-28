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「色氣主播」赤鬼伯伯解放超兇身材 「深溝美背」網暈：頂不住

正妹實況主「赤鬼伯伯」。（翻攝自IG）正妹實況主「赤鬼伯伯」。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕正妹實況主播赤鬼伯伯擁有甜美臉蛋及姣好身材，直播尺度經常遊走18禁邊緣，因此被封為「色氣主播」，吸引不少粉絲關注。日前她在IG曬出一系列比基尼辣照，惹火撩人的姿勢令網友全看暈。

赤鬼伯伯曬出比基尼辣照。（翻攝自IG）赤鬼伯伯曬出比基尼辣照。（翻攝自IG）

赤鬼伯伯日前曬出多張在泰國穿比基尼的辣照，可見她綁著兩條辮子，身穿紅白格紋的泳衣，相當映襯她白皙的肌膚，在泳池邊俏皮擺拍，時而做出對鏡頭甜笑做出V手勢，時而趴在躺椅上展現絕美翹臀，雪白的傲人上圍更是吸睛，性感小蠻腰也一覽無遺，大方秀出火辣S身材曲線。

赤鬼伯伯大方展現火辣身材。（翻攝自IG）赤鬼伯伯大方展現火辣身材。（翻攝自IG）

赤鬼伯伯的福利照曝光後，吸引大批網友朝聖，紛紛直呼「頂不住了」、「我沒了，好喜歡」、「美美的赤鬼好好看」、「太可愛了吧，神圖預定」、「泰漂亮了！實在泰會拍了！」、「赤鬼身材真的太讚了」、「赤鬼漂亮的地方，原來是臥蠶的加持超級放電」。

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