金曲歌王驚爆「欲望強烈」！鬆口認了：還是很想談戀愛

HUSH預告正在寫歌，希望今年能推出新專輯。（浮現祭2025提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕HUSH在2023年以專輯《娛樂自己》奪下金曲獎「最佳華語男歌手」，這兩年在各大城市和歌迷分享音樂，以音樂娛樂他人也娛樂自己，他透露在過年返鄉時求了一隻文昌筆，工作欲望比較強烈，寫了不少歌，不忘補充：「不過也還是很想談戀愛啦！」

在巡演期間，HUSH公開演唱了新歌《當我們談論愛情》，對於追隨HUSH的歌迷來說，這首歌並不陌生，因為早在2018年時，他就在StreetVoice發表過，深受歌迷喜歡。

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時隔多年，HUSH重新錄製與詮釋，特別選在情人節發行，是送給歌迷的情人節禮物，也是在2025年的第一首歌曲。

HUSH受邀參加台中年度音樂盛事「浮現祭」。（浮現祭2025提供）

HUSH日前受邀參加台中年度音樂盛事「浮現祭」，在「浮現舞台」帶來40分鐘的精彩演出，他也帶來這首新歌，相較於7年前的demo版本，重新錄製的《當我們談論愛情》不只編曲華麗升級，也聽得出在詮釋上的改變。

HUSH說道：「demo階段只有鋼琴陪伴，很多聽起來捨不得放不下的尾音，在正式版裡面都變得雲淡風輕，可能也是年紀變大了心境轉換了，對於能夠和平分手這件事，格外覺得珍惜，也很需要智慧。」

近日HUSH所寫的《交換禮物》收錄在蘇慧倫新專輯中，他不忘預告：「最近在寫新歌，想寫一些開心的歌，希望今年可以發專輯。」

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