女星節目爆衝突！高慧君「動手推倒嗆聲」火爆場面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕卜學亮、姚元浩、郭泓志擔任領隊錄製《全明星出發吧！》，最新一集三人繼續帶著況明潔、高慧君、謝麗金、金智娟一起暢遊北台灣。

謝麗金（左起）、金智娟、況明潔、高慧君競賽火藥味十足。（好看娛樂提供）

郭泓志在車上詢問姐姐們是否有看過當年的「百戰百勝」節目，四位姐姐異口同聲的說：「有！」郭泓志立刻表示將帶著大家一起去回味當時重返青春。不過當謝麗金跟高慧君上場比賽，兩人對戰高慧君用力一拉，謝麗金立刻摔下跌個四腳朝天，面對眾人詢問還好嗎？謝麗金說：「非常好！戰鬥力都來了。」還對高慧君嗆聲說：「妳敢再贏我試試看！」高慧君也不甘示弱回嗆：「我管妳！」

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此趟旅程中姚元浩難得大展廚藝，準備抓牢四位姐姐的胃，對於領隊特別的早餐服務，卜學亮說：「我們大廚已經在那邊準備早餐了。」不過四位姐姐看到卜學亮端著充滿熱湯的大盤子時，非常為他擔心，終於成功端上桌後，就連卜學亮本人都忍不住做出勝利手勢。

當況明潔看到郭泓志拿著兩杯熱飲過來，則是完全不同的對待方式：「你，我們就不擔心。」未料話沒說完，飲料就灑到桌上了，況明潔無奈表示：「人不能誇。」郭泓志則機智應對：「人生，總要有一些插曲嘛！」輕鬆看待小失誤。

面對卜學亮、姚元浩、郭泓志三位星級領隊特別量身打造專屬行程，被寵上天的四位姐姐不禁讚嘆說：「往後我們日子要怎麼過？」卜學亮說：「我們幾個導遊在妳們心中就佔有一席之地了。」況明潔追問：「打電話你會來我們家嗎？」卜學亮秒回：「電話我先刪一下就好！」引發全場爆笑。

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