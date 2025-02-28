樂天女孩跳一半「變3顆奶」！胸墊位移全被看光

楊曉帆為樂天女孩舞蹈副總監。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天女孩舞蹈副總監「小帆」楊曉帆擁有亮麗外型及姣好身材，活潑的性格深受不少粉絲喜愛，近日和將以主持人身分上場的樂天女孩巫苡萱一起在節目中受訪，提到曾因胸墊位移慘變「3顆奶」的超糗往事。

楊曉帆（左2）與巫苡萱（左3）談起跳啦啦隊的高光時刻。（翻攝自YT）

小帆日前和巫苡瑄一起接受節目《娛樂百分百》訪問，被問到跳啦啦隊的高光時刻，巫苡萱提到，其球隊曾在2017、2018、2019年連續3年拿總冠軍，當時一起參與了遊行慶祝，坐著吉普車向民眾揮手「就覺得很榮譽」。小帆則是回想起過往糗事，表示當時因為中場換了一套表演服，衣服內有附一件帶有胸墊的小可愛，由於已經穿過多次，所以胸墊「簡直快掉了」，但小帆絲毫沒有發現就直接穿上身。

請繼續往下閱讀...

回到場上後，小帆跳到一半發現，「想說奇怪為什麼大家要一直往我這邊看」，當時心想應該是自己表現得很好，所以觀眾才會都看向她，沒想到跳完才驚覺胸墊位移跑到胸部上面，「變成3顆奶」，尷尬場面讓一旁主持人偉晉忍不笑虧，「大高…大走光」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法