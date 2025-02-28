（男神專訪2）奉俊昊氣場強大有反差！派汀森超級粉絲折服於《殺人回憶》

羅勃派汀森和奉俊昊合作新片《米奇17號》，不諱言一直都是他的超級大粉絲。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕英國男神羅勃派汀森在金獎導演奉俊昊新片《米奇17號》飾演死去後就會被重新複製一個新版本的「可消耗」員工，他對於和奉俊昊合作相當興奮，更對他讚不絕口，「光從他的作品來看，根本沒辦法判斷他的個性，他擁有一股一開始不會讓人察覺的強大氣場，會逐漸散布到整個製作過程的每個層面，這一點讓我非常佩服！」

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派汀森大讚奉俊昊非常體貼、幽默風趣、非常專注，同時又很會自嘲，「他跟我想像的完全不一樣，有趣的是，我們其實沒有花太多時間討論角色或其他細節，只有在前期籌備階段聊了一些，但真的不算多。」他笑說兩人大部分時間都是一起吃飯，然後聊足球，「但當他真的踏入片場後感受完全不同，我想這和奉俊昊導演的態度有關。」

羅勃派汀森（左）和奉俊昊合作新片《米奇17號》，形容他氣場強大，但又帶著一種溫和的幽默感。（華納兄弟提供）（

《米奇17號》的場景主要在一個未知星球，片場相當龐大，派汀森說原本以為自己會非常緊張，但實際上卻沒有，「因為奉俊昊導演總是顯得從容不迫，彷彿一切都在掌控之中，導戲時也總帶著一種溫和的幽默感，讓人感覺不管發生什麼，都不會出錯。」更說這也是大家都非常信任他的原因，「整個片場的氛圍也變得相當愉快。」

奉俊昊曾編導包括《殺人回憶》、《駭人怪物》、《非常母親》等經典之作，在影壇有舉足輕重的地位，更以《寄生上流》登上高峰。派汀森認為他擁有非常獨特的世界觀，「這很有趣，因為一般來說，我們會認為能吸引最多觀眾的人，應該是最能讓大家產生共鳴的人，但奉俊昊其實是一個相當獨特的人，光是透過他的視角來看世界，就已經很令人著迷。」

羅勃派汀森形容拍攝《米奇17號》時宛如置身於另一顆星球，周圍是浩大的演員與劇組。（華納兄弟提供）

派汀森也以《殺人回憶》為例，直說最吸引他的除了嚴肅的主題，更折服於奉俊昊對演員表演的掌控能力，「他能精準捕捉到片中角色的雙重性格，有些角色一開始被塑造成正面人物，然後突然之間，整個局面就完全反轉。這種拍攝手法本身在他的作品中也成為一個主題，那就是『沒有任何事物是表面上看起來的那樣』。」

除了敬重奉俊昊的崇高地位，派汀森不諱言一直都是他的超級大粉絲，「我想這正是任何偉大藝術家所擁有的，一種獨特的視野，讓你以不同的方式去看待事物，而且，他的每一部電影都是如此，沒有人能夠像他那樣去執導這些作品，每一部都是獨一無二的。」《米奇17號》將於3月6日在台上映。

（未完待續）

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