徐乃麟為金孫怒槓酸民「告死你」 露面揭官司最新進度

徐乃麟出席陳志強、曾智希婚宴。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐乃麟今（27日）出席陳志強、曾智希婚宴，談起日前分享外孫生日合照，卻遭酸民嗆：「像你這樣的失智違停仔，大概也只會生出失智違停仔。」他留言反嗆：「我一定告你公然侮辱，你講我外孫失智，我花再多錢一定告死你。」他今表示，目前已確定會向兩位網友提告，「後面應該還有6、7個。」並稱目前還不需要請律師。

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徐乃麟出席陳志強、曾智希婚宴。（記者潘少棠攝）

徐乃麟出席婚宴時，透露當年和剛出道的新娘曾智希一同主持節目，「當時她還很生澀，經過這麼多年的磨練、蛻變，現在在戲劇、主持方面都佔有一席之地。」他也誇讚新郎陳志強就是高富帥，從模特兒轉戰拍戲，在戲劇圈成績不錯，「祝他們早生貴子、永浴愛河、白頭偕老，婚禮是雙方好好經營、彼此努力，未來他們有更好的婚姻生活。」至於有無傳授生子祕方，他笑喊：「多做多有機會、放鬆、不要有太大的壓力、去度假，就會懷孕。」

陳志強、曾智希今舉辦婚宴。（記者潘少棠攝）

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被問怒告網友一事，徐乃麟說自己心情完全沒有受到影響，面對媒體繼續追問後續，他則笑說：「今天大喜日子，別一直問這個，大家開開心心，平平安安、健健康康。」

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