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織織不忍了！爆料「前任性慾爆炸」：外面找的一個比一個大

織織去年12月無預警公布懷孕喜訊。（翻攝自IG）織織去年12月無預警公布懷孕喜訊。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣漫畫家織織2年前宣布與愛情長跑多年的賴賴分手，去年12月無預警宣布懷孕，吸引大批粉絲祝福。經常透過社群與粉絲互動的她，日前透過Threads回覆網友貼文時，意外爆料前任性慾強，且喜歡胸大的女性。

織織回覆網友留言。（翻攝自Threads）織織回覆網友留言。（翻攝自Threads）

織織平時積極在Threads上與網友互動，日前看見一位網友發文談論現代男性的行為，內文指出不少人無法接受自己的女朋友接受醫美，但社群上追蹤及按讚的都是醫美過的女性，該網友對於男性的矛盾態度感到不滿，織織見狀也留言分享個人經歷，「就跟前任跟我說他不是奶控，結果外面找的奶子一個比一個大一樣。」

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另外，還有網友發文表示「性欲真的是衡量一个人生命能量很重要的指標噢」，織織也留言回覆，「真的，我前任的性慾爆炸，後來人生也爆炸」。對於織織的接連爆料，網友紛紛朝聖直呼，「我好愛看織織的爆料」、「我真的愛死你在脆上面的第二人格」、「織織是很優質的女孩，男的還找外面會不會太誇張」、「好愛無敵狀態的織織」。

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