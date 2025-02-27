小太陽成風乾橘皮 鍾漢良50歲容貌曝光疑秘成家

鍾漢良以歌手身分出道，過去曾因「不老童顏」得到小太陽稱號。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾被稱為「小太陽」的鍾漢良最早以歌手身分出道，之後也開始拍戲，近年他將事業重心轉往中國，已進入50歲的他近日被狗仔捕捉到最新近況，只見過去光滑的肌膚已經出現歲月的痕跡，中國狗仔更稱他「法令紋超深」，認為過去的小太陽已顯老態。

中國狗仔「推理君江小宴」認為鍾漢良（紅色箭頭）法令紋深，看起來顯老。（翻攝自微博）

中國狗仔《推理君江小宴》曬出一系列照片，裏頭的鍾漢良穿著一身黑色西裝，疑似在拍戲現場，江小宴指出過去陽光帥氣的鍾漢良現在大笑的時候，眼袋跟皺紋都相當明顯，完全藏不住，相較於過去的「不老童顏」，這回可說破功。

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鍾漢良（右）正面照曝光，看起來已經有些顯老，圖右為緋聞女友Rita。（翻攝自微博）

除此之外，鍾漢良的感情狀態向來也非常神秘，雖然有人傳出他已經祕密結婚，但他本人卻從未承認。去年鍾漢良被拍到和造型師「Rita」穿情侶裝，甚至一起搭車回飯店，互動就像老夫老妻，不排除兩人已秘婚可能性。

鍾漢良（右）被拍到和造型師Rita穿情侶裝。（翻攝自微博）

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