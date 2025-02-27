ASKA憶楊宗緯送巧克力「當存糧」！67歲練劍道養身

ASKA今抵台，為3月1日在「TICC」開唱做準備。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本歌神「ASKA」飛鳥涼今（27日）抵台，為3月1日在「TICC」開唱做準備，疫情後再度來台的他表示非常期待，透露之所以演唱會取名「WHO is ASKA」，是為面對新的世代，希望有機會再跟大家介紹自己。

ASKA最早於1994、1996年來台巡演，創下票房超高紀錄，和李宗盛、周華健等歌手建立好交情；他回憶，當初李宗盛聯繫自己，希望來當演唱會神秘嘉賓，讓他當下立刻答應，表示「好，我願意」，至今都有維持聯繫。

請繼續往下閱讀...

問到ASKA彷彿歌壇歌神級的存在，是否有欣賞的華語樂壇後輩嗎？他表示上次楊宗緯有來聽演唱會，「還送我巧克力麥克風，現在還放在房間」，笑稱不會融化，接著搞笑說，「如果有地震，剛好可以當存糧。」笑翻眾人。

出道逾40年，67歲的ASKA嗓音狀況維持良好，還曾誓言要「吼」到70歲，他自信說完全沒保養，「只是念高中前有練劍道，很認真想練到日本第一的程度，直到後來當歌手，暫時停了，到了60歲重新練習後，發現身體狀況變得非常好」。

由於2月24日ASKA剛過完67歲大壽，他稱在吉隆坡公演獲大家慶生，問他是否有什麼生日願望？ASKA說，沒有特別許願望，只希望身邊的大家都能健康快樂。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法