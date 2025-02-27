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娛樂 最新消息

舞台劇上半場爆「全身抽筋動彈不得」 唐從聖靠1想法奇蹟恢復

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐從聖參演果陀劇場《冒牌天使》至今第10年，該劇主軸圍繞在「相信，就會有奇蹟」，才讓劇中逃犯最終能獲得心靈救贖。在舞台上都是玩真的的唐從聖，卻有個神奇事蹟讓他印象深刻，15年前第一次演出果陀劇場作品《巴黎花街》，中場休息前突然全身抽筋，右半邊的肩膀、脖子、下巴整個縮在一起，身體動彈不得，嘴巴也因為僵硬歪掉，講台詞時音調都變了，當時整個劇組都嚇傻了。

唐從聖（左）和曾國城合作《冒牌天使》，描述一對難兄難弟華麗冒險的逃亡歷程。（果陀提供）唐從聖（左）和曾國城合作《冒牌天使》，描述一對難兄難弟華麗冒險的逃亡歷程。（果陀提供）

後來中場休息時，大家都很擔心，唐從聖暗自跟上帝禱告「讓我順利把這場戲演完，不要對不起買票進場的觀眾」，爾後沒多久竟然奇蹟般地恢復順利把下半場演完。 

談及近兩年舞台劇邀約不斷，從2023年一年演出六齣，到去年演出7齣，海內外累積有將近80場，可以說是「周末都出現在表演廳舞台上的人」，甚至曾在一個月連續5個周末到各地演出不同的劇本。

唐從聖在《冒牌天使》中從逃犯神蹟般地變成神父。（果陀提供）唐從聖在《冒牌天使》中從逃犯神蹟般地變成神父。（果陀提供）

敬業的他準備一個專屬的排練袋裝著各個劇本，以防自己隨時要複習，甚至正式開演前會閉關1-1.5小時熟讀劇本。翻開每本劇本上面有著密密麻麻自己做的筆記，像是武功祕笈一般，怎麼走位，哪邊要停頓或做反應，有需要武打或是動作的地方附上標記，甚至編寫武打動作，左旋轉或右踢，都詳細記錄，也自豪的說：「劇團隨時要加演，都能跟得上。」

對於表演的熱愛，唐從聖從小就知道，小四時復興劇校來校表演，當時看到舞台上的人可以後空翻感到驚訝，因此開始在報紙上尋找童星培訓的招生訊息，小六開始北上參加演員訓練班，連續半年的南北奔波，雖然最後沒成為童星，但是表演慾仍然不減，國中他加入軍樂團打小鼓，本來不被父親看好的才藝，竟因為意外加入庄頭殯葬隊成員，2個半小時賺500元，比當時爸爸賣牛肉一天還高薪。

築夢踏實的演藝夢，從從後來成功報考成功台灣藝術大學，與范瑞君、鍾欣凌、顏嘉樂、林嘉俐等人成為同學，而這個情誼也延續了30年，至今仍在每年6月舉辦同學會。 

果陀劇場喜劇經典《冒牌天使》2025年2月28日至3月2日台北市臺灣戲曲中心大表演廳，購票請上Opentix 購票系統。

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