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（連線專訪）真正的藝術！費莉絲蒂、蓋皮爾斯《粗獷派》搶奧斯卡 親曝角色象徵性

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕奧斯卡大熱電影《粗獷派建築師》橫掃各大獎項，更在第97屆奧斯卡入圍包括最佳影片、導演等10項大獎，憑該片角逐最佳女配角的費莉絲蒂瓊斯大讚電影是真正的藝術之作，「能夠參與這樣的作品是非常難得的，這類作品是被渴望的，也是被需要的。」

片中費莉絲蒂飾演影帝安德烈波帝的妻子「艾莉莎貝」，因戰後缺乏營養而不良於行，提及角色特質，她表示正是這種複雜的處境深深吸引了她，「無論是身體上還是心理上，還有她如何應對這些挑戰讓人著迷。」她說在電影的後半部分，艾莉莎貝終於到美國和丈夫團聚，開始享受人生，品嚐美酒，享受社交，「這些都是她多年來被剝奪的生活樂趣。」

費莉絲蒂瓊斯大讚《粗獷派建築師》是真正的藝術之作。（UIP提供）費莉絲蒂瓊斯大讚《粗獷派建築師》是真正的藝術之作。（UIP提供）

費莉絲蒂認為即便艾莉莎貝身處極端無助的境地，依然試圖從中找到些許美好，甚至努力讓自己快樂，「最後，她成功地扭轉了局勢，而她的丈夫拉斯洛的命運卻恰恰相反，他的狀況每況愈下，這讓我們看到她作為一個女性的強大力量，她擁有堅定的道德勇氣，能夠帶領他們擺脫那場災難，我從未在銀幕上見過這樣的角色，而這種新鮮感也是我決定接演的原因之一。」

曾演出《鋼鐵人3》、《記憶拼圖》等片的蓋皮爾斯憑藉著在片中飾演的富商「范布倫」首度入圍奧斯卡最佳男配角，角色在紳士氣質下暗藏陰險，但也諷刺地被形容為「構築美國的一部分力量」，他直說角色的精神在某種程度上代表了美國文化。

蓋皮爾斯（左）和喬歐文在《粗獷派建築師》飾演的有錢父子，代表了權力的象徵。（UIP提供）蓋皮爾斯（左）和喬歐文在《粗獷派建築師》飾演的有錢父子，代表了權力的象徵。（UIP提供）

蓋形容范布倫身為建築業的一份子，想要創造歷史，而美國本身也想成為世界的領導者，透過財富、建築和打造看似完美的城市來展現實力，力求成為全球第一，「這種表象之下隱藏著許多不為人知的問題，因此，我對范布倫這類人最終會留下什麼樣的影響感到好奇，所以，這種功績確實存在，但也值得我們去質疑。」

《粗獷派建築師》的製作成本據報不到1000萬美金（約台幣3.27億元），費莉絲蒂強調，雖然預算有限，但在創作層面上卻感覺毫無限制，「我們擁有所有必要的資源，在拍攝現場從未感受到任何預算上的限制。這都歸功於導演布萊迪柯貝特的領導能力，他溫和而果斷，總讓人感覺一切都在掌控之中，我們所有人都在為他的願景努力，而他清楚知道該如何引導大家執行這個計畫。」

蓋則說在匈牙利拍攝對於成本控制非常有幫助，「在美國1000萬美金的預算根本拍不出這樣規模的電影，雖然這看似是一種限制，但最終我們並未感受到它有負面影響。導演布萊迪讓我們有足夠的創作自由。因此，外界可能覺得我們受到了預算約束，但實際上我們完全沒有這種感覺。」

安德烈波帝（左）和費莉絲蒂瓊斯在《粗獷派建築師》飾演夫妻，雙雙入圍奧斯卡。（UIP提供）安德烈波帝（左）和費莉絲蒂瓊斯在《粗獷派建築師》飾演夫妻，雙雙入圍奧斯卡。（UIP提供）

費莉絲蒂表示，自己覺得能參與這樣的作品非常難得，「這是一部具有鮮明個人風格、擁有清晰願景的作品。令人驚訝的是，從經濟層面來看，要拍出這樣的電影其實非常困難，市場並不願意讓你製作這類作品，這就是為什麼我們必須想盡辦法來完成它，因為當最終完成後，你會發現它是真正的藝術，有其存在的必要性。」

《粗獷派建築師》入圍奧斯卡包括最佳影片、導演、男主角、女配角、男配角、原創劇本、剪輯、攝影、原創配樂和美術設計10項大獎，今天正式在台上映。第97屆奧斯卡將於台灣時間下週一（3月3日）正式揭曉。

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